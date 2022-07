Morto Kazuki Takahashi, il papà di Yu-Gi-Oh: aveva 60 anni

Kazuki Takahashi, l’autore del popolare manga Yu-Gi-Oh che ha generato anche anime, l’omonimo gioco di carte e i relativi videogiochi di successo, ci ha purtroppo lasciato a soli 60 anni.

La sua scomparsa è ancora frutto di indagini dalle autorità giapponesi, ma tramite NHK (via HITC) apprendiamo che il suo corpo è stato ritrovato in acque poco profonde a Nago, in Okinawa, alle 10.30 del mattino del 6 luglio e indossava attrezzatura da snorkeling: non sappiamo ancora tutti i dettagli, ma sembrerebbe sia purtroppo morto annegato.

Una nuova tragedia che colpisce dunque gli appassionati di manga giapponesi: come ben ricorderete, soltanto un anno fa ci aveva infatti lasciato anche Kentaro Miura, il celebre autore di Berserk.

Kazuki Takahashi aveva anche dato un prezioso contributo al mondo dei videogiochi: i suoi personaggi e l’omonimo card game sono stati infatti grandi protagonisti della celebre serie videoludica, come Legacy of the Duelist (che trovate su Amazon) e Master Duel, il capitolo free-to-play lanciato proprio quest’anno.

La sua scomparsa lascia un vuoto incredibile per i tanti fan che sono cresciuti con le sue opere e con il suo gioco di carte collezionabili: una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto riportare.

Kazuki Takahashi (real name Kazuo Takahashi), creator of the popular franchise "Yu-Gi-Oh!" passes away at 60. The Japan Coast Guard found the manga creator off the coast of Nago city in Okinawa on the morning of Wednesday, July 6.https://t.co/0QmBz042Z3 pic.twitter.com/rnbrB7hCIj — PlayerIGN (@PlayerIGN) July 7, 2022

In queste ore i fan stanno esprimendo tutto il loro cordoglio via social, ricordando come le sue opere siano servite ad avvicinare tanti giovani fan non soltanto al mondo di manga e anime, ma anche al mondo delle carte giocabili e dei rispettivi videogiochi.

Kazuki Takahashi passed away today. yugioh was one of my gateways to anime and manga so this hits completely different. I’m really shocked, literally almost every 1995s-2005s childhood hero. pic.twitter.com/pDV9mHpvqH — Lee | Road To 10k Arc | (@leeeebio) July 7, 2022

RIP Kazuki Takahashi. Thank you for giving me the greatest childhood ever and something that I STILL play today :( — rhyme (@Rhymestyle) July 7, 2022

Rest in Peace, Kazuki Takahashi-sensei. Your manga has always and will always continue to inspire us for generations to come. We will take the messages you imparted onto the world through your art and live with them until we see you again. pic.twitter.com/7uOddKcky2 — Kazuki Takahashi (高橋 和希) Art (@TakahashiArtYGO) July 7, 2022

Anche la redazione intera di SpazioGames si unisce al cordoglio di amici e familiari per la scomparsa di Kazuki Takahashi, ricordando con affetto uno degli autori più importanti e influenti di questa generazione.

Se volete scoprirne di più sull’ultimo adattamento videoludico del suo popolare manga e card game, potete leggere la nostra recensione di Yu-Gi-Oh Master Duel.

Anche la settimana scorsa abbiamo dovuto, purtroppo, riportare un’altra grave scomparsa: ci ha infatti lasciato Bernie Stolar, ex presidente di Sony e SEGA e vera leggenda dei videogiochi.