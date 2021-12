Morto Joji Yanami, doppiatore e voce narrante di Dragon Ball

Joji Yanami è un nome che a molti suonerà familiare, essere stato un pilastro del franchise di Dragon Ball. Durante la sua carriera, ha doppiato numerosi personaggi tratti dall’anime ideato da Akira Toriyama, oltre a fungere da vera e propria voce narrante.

In queste ore, la sua agenzia Aoni Production ha annunciato che il doppiatore è morto il 3 dicembre scorso all’età di 90 anni (via Kotaku).

Nikkan Sports riporta che un funerale a porte chiuse si è già tenuto per i membri della famiglia di Yanami. Aoni Production ha scritto di voler esprimere la sua sincera gratitudine all’artista scomparso per la gentilezza mostrata durante tutta la sua vita.

Pic via Wikipedia.

Nato a Tokyo, Yanami ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, doppiando personaggi in Wolf Boy Ken, Osomatsu-kun, Cyborg 009 e in Moomin.

Durante il decennio successivo, ha doppiato personaggi in Ashita no Joe, Devilman, Mazinger Z, e Cutie Honey, oltre ad aver doppiato poi Gennai in Digimon e una manciata di personaggi in Time Bokan.

Ovviamente, Yanami è ricordato per il suo lavoro su Dragon Ball: nel 1986, avrebbe iniziato a lavorare sulla prima serie anime, doppiando il narratore, il Dr. Briefs, il Re, il Dr. Frappe, e Mousee.

Per Dragon Ball Z ha “vestito” nuovamente i panni di narratore, oltre a doppiare Kaio-sama (ossia King Kai) e Bobbidi. Alcuni dei suoi lavori più recenti per Dragon Ball sono stati dare la voce di Kaio-sama ed essere la voce narrante di Dragon Ball Super, nel 2015.

Fondamentale anche il suo supporto nel mondo dei videogiochi, dando la sua voce a Dragon Ball Z for Kinect, Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi, Dragon Ball: Raging Blast, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2, Super Dragon Ball Z e Dragon Ball Z: Budokai, solo per citarne alcuni.

