Morto Jan Rabson, fu anche lo storico doppiatore di Leisure Suit Larry

A volte siamo costretti a comunicarvi notizie ben poco felici, e tra queste c’è la morte di Jan Rabson, storico attore e doppiatore.

L’artista è venuto a mancare il 13 ottobre scorso all’età di 68 anni. La notizia è stata diffusa da Cultureslate all’inizio, e confermata dai suoi cari in queste ore.

Jan Rabson è un nome noto per i videogiocatori, almeno quelli con un po’ di anni sulle spalle, per aver prestato l’incofondibile voce nasale al protagonista di Leisure Suit Larry.

Rabson ha doppiato per la prima volta il personaggio di Larry Laffer in Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out del 1993, e poi ha continuato con Leisure Suit Larry’s Casino, Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude e Leisure Suit Larry: Reloaded, un remake del 2013 del titolo originale della saga.

È tornato di recente nel ruolo nel 2018 per Wet Dreams Don’t Dry e due anni dopo in Wet Dreams Dry Twice.

Tra gli altri videogiochi per cui Jen Rabson ha prestato il suo talento ci sono anche King’s Quest: Mask of Eternity, Sacrifice, Star Wars: Bounty Hunter, Toy Story 3 e il più recente Thimbleweed Park.

Sebbene la sua carriera come doppiatore dei videogiochi sia notevole, è una parte relativamente minore del suo percorso lavorativo. Rabson era molto attivo al cinema e in TV, dove ha prestato la sua voce per numerosi film e cortometraggi animati, inclusi Toy Story, Mulan, Cars, a Bug’s Life e Up.

Ha doppiato Tetsuo nel doppiaggio Streamline Pictures di Akira, e ha avuto ruoli minori in diversi programmi televisivi, a cominciare dagli show dei primi anni ’80 come The Facts of Life, One Day at a Time e il mitico Knight Rider.

La sua apparizione più recente è stata il reboot del 2022 di Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, pubblicato su Disney+.

Una perdita artistica, ma sopratutto umana, incommensurabile, a cui la redazione di SpazioGames si unisce nel cordoglio per i suoi cari.