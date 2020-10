Morto Eddie van Halen: i giocatori lo ricordano nello storico Guitar Hero: Van Halen

Una notizia davvero triste ha scosso il mondo della musica: poche ore fa è venuto a mancare Eddie van Halen, il fondatore della band Van Halen. Aveva 65 anni ed era da tempo malato di cancro.

Considerato tra gli artisti più influenti della storia dell’Hard Rock e dell’Heavy Metal, Eddie aveva formato la band nel lontano 1972 assieme a suo fratello Alex. A fargli da spalla, il bassista Michael Anthony e il cantante David Lee Roth.

Ciao, Eddie (pic via Deadline).

Il chitarrista, oltre ad essere amato da generazioni di appassionati, è un nome ben noto anche a chi mastica i videogiochi, più in particolare quelli che hanno avuto a che fare con la vecchia e gloriosa serie di titoli musicali di Activision, ossia Guitar Hero.

Guitar Hero: Van Halen fu infatti un episodio della serie (il terzo) ad essere dedicato interamente a una band specifica, rilasciato a febbraio 2010 sulle allora diffusissime PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Il gioco include al suo interno ben 47 canzoni, di cui 28 dei Van Halen e 19 prese da altri gruppi di successo (tra cui i Queen).

Tra queste, troviamo “Dance the Night Away”, “Eruption”, “Everybody Wants Some” e “Hot for Teacher”, oltre a classici immortali come “Ice Cream Man” e “Oh, Pretty Woman”.

Poco sotto, un breve video tratto dalla versione PS2 di Guitar Hero: Van Halen.

Tornando al grave lutto che ha colpito il mondo del rock, il musicista è venuto a mancare al St. John’s Hospital a Santa Monica, in California, assistito dalla moglie Janie assieme al figlio Wolfgang e al fratello Alex.

Secondo quanto riportato dal bollettino sanitario, nelle ultime 72 ore era stato segnalato un peggioramento della malattia, purtroppo risultatogli fatale.

Poco sotto, il toccante post ufficiale del figlio pubblicato via Twitter poche ore fa:

La redazione di SpazioGames si stringe in cordoglio con la famiglia, i colleghi e gli amici del leggendario artista scomparso.