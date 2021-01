Morto Brad Venable, doppiatore di Devil May Cry, Final Fantasy e molti altri

Brad Venable, doppiatore professionista noto per aver dato la sua voce a giochi come Devil May Cry V, Final Fantasy VII Remake e molti altri, è venuto a mancare nei giorni scorsi. Aveva solo 43 anni. La conferma è arrivata dalla moglie di Venable, sebbene le cause del decesso non siano ancora state rese note.

Il carriera di Brad nell’industria del doppiaggio inizia ufficialmente nel 2004, anno in cui ha prestato le sue doti nel gioco World of Warcraft, il leggendario MMORPG d’azione del 2004 sviluppato da Blizzard Entertainment e pubblicato da Vivendi Universal.

Venable ha successivamente dato la sua voce al Grifone di V in Devil May Cry V e al personaggio di Daz della serie anime Attack on Titan, oltre che in My Hero Academia, Hunter x Hunter e Dragon Ball Super e nel film Pokémon Detective Pikachu.

Abbiamo ascoltato Brad più di recente anche Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon’s Souls, Serious Sam 4, Final Fantasy VII Remake, Shenmue III (dove ha prestato la voce al personaggio di Yanlang) e Desperados III.

Poco sotto, alcuni tweet pubblicati da amici e colleghi dell’artista scomparso:

You saw the best in all of us and brought it out. You treated me like family, and called me your little brother. You motivated & inspired us. Our bond & friendship these past few years is something I will treasure forever. I love you @bradvenable I miss you brother ❤️ pic.twitter.com/URPRVRgPro — Brian Olvera @ Home Studio (@LiveStudioBrian) January 8, 2021

Hai visto il meglio in tutti noi e sei riuscito a tirarlo fuori. Mi hai trattato come fossi della famiglia e mi hai chiamato fratello minore. Ci hai motivato e ispirato. Il nostro legame e amicizia in questi ultimi anni è qualcosa di cui farò tesoro per sempre. Ti adoro Brad Venable. Mi manchi, fratello.

If you didn't know @bradvenable, you were missing out. He was kind to every single person he knew. I don't think he gave himself the credit he deserved, but he was always there to be supportive of his colleagues, no matter what stage they were at in their career. — Erica Mendez (@tsunderica) January 8, 2021

Se non conoscevate Brad, vi siete persi un grande uomo. Era gentile con ogni singola persona che conosceva. Non credo gli sia stato dato il successo che meritava, ma è sempre stato in prima fila per sostenere i suoi colleghi, indipendentemente dalla fase in cui si trovavano nella loro carriera.

Very sad to have lost one of the nicest and most giving talents in the voiceover business. @bradvenable was a sweetheart of a man and would help you with anything you needed. Ridiculously talented and a real treasure. R.I.P. Brad. I will miss our chats. #voiceovers #voiceover — Terry Daniel (@voiceoversbytd) January 8, 2021

Molto triste nel sapere di aver perso uno dei talenti più simpatici e generosi nel settore delle voci fuori campo. Brad Venable era un uomo di gran cuore e vi avrebbe sempre aiutato con tutto ciò di cui avevate bisogno. Tanto talentuoso e un vero tesoro. R.I.P. Brad. Mi mancheranno le nostre chiacchierate.

La redazione di SpazioGames si unisce al cordoglio di amici, parenti e colleghi di Venable.