Morte di Stadia, ci sono giochi che potrebbero sparire per sempre

La chiusura di Google Stadia non ha sorpreso nessuno, sebbene abbia di conseguenza causato inevitabile malumore soprattutto tra i fan che avevano dato fiducia alla piattaforma in streaming.

Uno dei team di sviluppo che aveva investito nella piattaforma è Muse Games, autore del divertente Embr(trovate la versione per console su Amazon).

A quanto pare, la chiusura piattaforma della casa di Mountain View, che saluterà tutti il prossimo gennaio, metterà la parola fine anche a diversi videogiochi usciti in esclusiva su Stadia.

Insomma, un evento di cui nemmeno con gli sviluppatori di videogiochi erano stati messi al corrente, potrebbe rivelarsi più dannoso del previsto.

Come riportato anche da Eurogamer.net, con la notizia della chiusura di Stadia da parte di Google è infatti arriva una domanda importante: quali giochi potremmo perdere per sempre?

Certo, non vi erano molte esclusive disponibili sul servizio di streaming, ma con la conservazione dei giochi che continua a essere un tema caldo, ci sono diversi titoli a rischio (a meno che non vengano portati su altre piattaforme).

Ecco, poco sotto, la lista dei giochi che potremmo perdere per sempre a causa della chiusura di Stadia.

PixelJunk Raiders

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Hello Engineer

Outcasters

GYLT

Insomma, come specificato poco sopra, non si tratta di chissà quali esclusive di peso, sebbene è comunque frustrante immaginare che questi giochi possano essere persi per sempre.

Restando in tema giochi, Stadia ha deciso di offrire gratis uno dei suoi primi giochi su Steam, dopo la chiusura (ma solo per i fan, come specificato a chiare lettere).

Ma non solo: un giocatore di Red Dead Redemption 2 con quasi 6.000 ore di gioco registrate su Google Stadia starebbe implorando Rockstar di consentire il trasferimento dei salvataggi su un altra piattaforma.

Infine, per tutti coloro che si stessero ancora facendo qualche domanda di troppo, vediamo come procedere per avere un rimborso per Google Stadia e quali sono le indicazioni fornite da Google.