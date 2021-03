Monster Hunter Rise: venerdì giocate in live con la nostra redazione!

Se siete amanti di Monster Hunter: Rise e siete già partiti a caccia di mostri sulla vostra console Nintendo Switch, sappiate che venerdì potete giocare direttamente in compagnia di SpazioGames. A partire dalle ore 17.00, infatti, saremo live con il nostro Valentino e, presenziando in chat e interagendo con lui, avrete tutte le indicazioni per unirvi alla caccia a cui daremo vita durante l’appuntamento in diretta.

Come sempre, lo streaming si terrà sul nostro canale Twitch ufficiale: per comodità, trovate l’embed anche qui sotto nella nostra notizia.



Se, invece, non conoscete Monster Hunter Rise, non potete esimervi dal tuffarvi nella video recensione del gioco firmata proprio dal nostro Valentino: dopo il successo di World, il gioco è riuscito sia a rinnovarsi con nuove meccaniche – come i Canyne o l’uso degli insetti-filo che apre anche all’esplorazione più verticale – che ad adattarsi al formato Switch, scalando ottimamente anche in modalità portatile.

Si tratta, sicuramente, di un titolo molto valido e raccomandato a tutti gli appassionati dei giochi di ruolo che siano in possesso della console di casa Nintendo. E poi, la possibilità di giocare insieme in live non la vogliamo citare?