Monster Hunter, l’ultimo trailer è una bomba: quando uscirà da noi il film?

Il film di Monster Hunter, ispirato alla saga di videogiochi omonima targata Capcom, ha da subito catalizzato l’attenzione dei fan del franchise. Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha creato non pochi problemi alla pellicola, specie per quanto riguarda l’uscita.

Ieri, 18 dicembre 2020, il film ha debuttato negli USA: in attesa di scoprire se e quando uscirà da noi (la pellicola avrebbe dovuto uscire in Italia il 3 dicembre 2020 grazie a Warner Bros., sebbene l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria ha cambiato i piani in corsa), è stato rilasciato il final trailer ricco di scene inedite.

Il filmato, della durata di un minuto e quarantuno secondi, è visionabile nel player sottostante:

Ricordiamo anche che il debutto di Monster Hunter nelle sale cinematografiche cinesi non è andato esattamente come pronosticato, visto che – come vi abbiamo reso noto alcuni giorni fa – una battuta a sfondo razzista ha costretto alla rimozione del film nei cinema (con tanto di review bombing nei confronti di Monster Hunter World, il videogioco disponibile su console).

Ci auguriamo che ciò non blocchi i lavori sui sequel, visto che alcune settimane fa l’attrice protagonista Milla Jovovich ha anticipato l’arrivo di un potenziale seguito di Monster Hunter: «Sicuramente ci piacerebbe farne un altro. Spero che la gente apprezzerà questo film, visto che so che a Paul piacerebbe realizzarne il sequel. Del resto sta già scrivendo qualcosa».

La trama del film recita: «Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.»

Il film di Monster Hunter, prodotto da Constantin Films, non ha al momento una data di uscita nelle sale italiane. L’uscita è ipoteticamente prevista nel corso del 2021.