Monster Hunter, il film: il nuovo trailer piacerà (davvero) ai fan della serie Capcom

Sia le prime immagini che il teaser trailer del film di Monster Hunter non sembravano aver convinto pienamente i fan della saga di videogiochi omonima targata Capcom.

Uno stile troppo “muscolare” e ben lontano dal look visto nei vari capitoli della serie, aveva infatti fatto storcere il naso a un bel po’ di giocatori. Ora, però, la musica potrebbe essere cambiata.

Il nuovo trailer internazionale di Monster Hunter sembra infatti mostrare scene decisamente più vicine al videogame da cui trae ispirazione. Trovate il filmato, della durata di un minuto e mezzo circa, poco più in basso:

Ricordiamo che alcune settimane fa, l’attrice protagonista Milla Jovovich ha anticipato l’arrivo di un potenziale sequel di Monster Hunter: «Sicuramente ci piacerebbe farne un altro. Spero che la gente apprezzerà questo film, visto che so che a Paul piacerebbe realizzarne il sequel. Del resto sta già scrivendo qualcosa».

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.