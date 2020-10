Monkey Island Anthology è la collection definitiva per i fan delle avventure punta e clicca

Le avventure punta & clicca sono un genere che è andato purtroppo sparendo negli anni, lasciando spazio a giochi maggiormente cinematografici e con un’enigmistica sensibilmente diversa.

Ora, però, sta per arrivare una collection speciale che manderà in brodo di giuggiole tutti i giocatori cresciuti con le avventure LucasArts degli anni ’90 (e non solo).

Il publisher Limited Run Games ha infatti annunciato la bellissima Monkey Island Anthology, una raccolta che comprende tutti e cinque capitoli principali della serie, con tanto di bonus mai visti prima che renderanno il prodotto davvero unico e assolutamente da non perdere, specie per gli appassionati storici della serie ideata dalla fervida immaginazione di Ron Gilbert.

Ecco la Monkey Island Anthology.

Questa Anthology conterrà infatti i classici The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island, Fuga da Monkey Island e, ultimo ma non meno importante, Tales of Monkey Island.

La confezione speciale conterrà una chiavetta USB con all’interno tutti i giochi, oltre a un certificato di autenticità, un biglietto del parco dei divertimenti Big Whoop, il “Disk 22”, uno shadowbox, una statua del leggendario protagonista Guybrush Threepwood con tanto di pollo di gomma e carrucola, un poster, una serie di spille e infine un libro sui segreti del gioco.

La Monkey Island Anthology verrà offerta al prezzo di 159 dollari. Nel caso ci steste facendo un pensierino, i preordini prenderanno il via a partire dal prossimo 30 ottobre sul sito ufficiale di Limited Run Games.

Ma non solo: ricordiamo che Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle, altri tre storici classici punta & clicca targati LucasArts, torneranno molto presto nelle loro versioni rimasterizzate sviluppate da Double Fine su dispositivi Microsoft Xbox grazie al catalogo Game Pass.