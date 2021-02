Monitor, stampanti e webcam in sconto fino al 50% nelle offerte tech di Monclick

Continuiamo la rassegna delle migliori offerte del web con le offerte dedicate ai prodotti informatici di Monclick, nei quali il noto portale e-commerce propone tantissimi articoli con sconti possono arrivare fino al 50%. Il catalogo di Monclick è davvero immenso, comprendendo tantissime tipologie e siamo sicuri che troverete qualcosa di vostro gradimento.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra monitor, stampanti, webcam, notebook e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la workstation portatile HP ZBook Fury 15 G7, che potete portarvi a casa a soli 1.958,99€, rispetto ai 3.029,99€ di listino, per un risparmio reale di ben 1.070€. Il computer portatile è animato dal potente processore Intel Core i7-10750H, accompagnato da 16GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione su veloce SSD NVMe.

La parte grafica è gestita dalla scheda grafica professionale NVIDIA Quadro T1000 con 4GB di memoria VRAM dedicata, mentre il display a bordo è un pannello IPS da 15,6″ a risoluzione FullHD con trattamento antiriflesso, in grado di produrre il 100% dello spettro sRGB. Grazie alla tecnologia HP Vaporforce, il dispositivo è in grado di spingere sempre le prestazioni sino al massimo, in virtù di un sistema di dissipazione particolarmente efficiente che agevola l’estrazione del calore dalla GPU e CPU, distribuendolo per un raffreddamento ottimizzato.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nelle offerte di febbraio dedicate ai prodotti informatici trovate tantissimi altri articoli scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

