Monitor LG con sconti fino al 52% per la Gaming Week Amazon!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi ci sono quelle relative ai monitor LG in occasione della Gaming Week, tra cui troviamo il monitor LG 27EP950, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.999,99€, rispetto agli usuali 2.999€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di oltre 999€.

Il monitor LG 27EP950 è dotato di uno splendido pannello OLED da 27″ a risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) in formato 16:9 con un tempo di risposta di 1 ms (GtG). Il monitor copre la gamma cromatica DCI-P3 al 99% e quella Adobe RGB al 99%, fornendo una riproduzione precisa dei colori e non manca neppure il supporto VESA DisplayHDR 400 True Black (per un nero perfetto con un contrasto 1.000.000:1).

Il monitor LG 27EP950 è ottimo per il video editing e il fotoritocco, grazie alla calibrazione hardware che permette di lavorare in maniera stabile con lo stesso ambiente cromatico. Il dispositivo supporta i segnali HDR come BT.2100 (standard di trasmissione per TV HDR) PQ / P3 PQ.

Il monitor LG 27EP950 dispone anche di una moltitudine di porte per interfacciarsi con il mondo esterno, come USB Type-C (con Power Delivery 90 W), due Display Port, una HDMI e tre USB.

