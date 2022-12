Monitor gaming LG da 24″ 144Hz a un prezzo imbattibile! -36%

Se stavate pensando di acquistare un nuovo monitor gaming ad alto refresh rate a buon prezzo, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il monitor gaming LG 24GN60T a un prezzo davvero eccezionale!

Il monitor gaming LG 24GN60T è equipaggiato con un pannello IPS da 24″ a risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) con tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi. I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie a oltre il doppio del refresh rate dei display standard.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming LG GN60T supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Solitamente il monitor gaming LG 24GN60T viene proposto a 249€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 159,99€, per un risparmio reale di 89€ e uno sconto del 36%. Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo monitor gaming a prezzo scontato.

