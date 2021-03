Monitor gaming Acer Predator 4K da 43″ con 300 euro di sconto tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 18 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai monitor gaming che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming Acer Predator CG437KP, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199,99€, rispetto ai 1.499,90€ di listino, per un risparmio reale di 300€. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello piatto VA da ben 43″ a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dotato di supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync e allo standard DisplayHDR 1000, il monitor gaming Acer Predator CG437KP è in grado di offrire colori e contrasti realistici con bianchi brillanti e neri scuri che esaltano i dettagli grazie alla copertura dello spazio colore DCI-P3.

Il tempo di risposta di un 1ms elimina le sfocature ed i disturbi visivi attorno alle immagini in movimento risulteranno praticamente inesistenti. La dotazione di porte vede la presenza di tre ingressi HDMI e due DisplayPort, oltre ad un HUB USB 3.0 a due porte, accompagnate da altre due porte USB 2.0 e una USB Type-C.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui monitor gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

