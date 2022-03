Probabilmente l’accostamento tra VPN e gaming potrebbe sembrare piuttosto azzardato, in quanto non sempre la velocità di navigazione rimane a livelli al pari di una comune connessione “diretta”, oltre al fatto che il ping potrebbe aumentare e rendere le partite competitive ancora più impegnative. Tuttavia, le VPN vi permettono di proteggere le vostre sessioni di gaming contro eventuali attacchi e, soprattutto, consentirvi di provare giochi non disponibili sul territorio di provenienza.

In questo articolo, abbiamo raccolto per voi le migliori VPN per il gaming, in grado di assicurare performance eccellenti, sia a livello di velocità che di ping, nonché di sicurezza, per tenervi al sicuro e sfruttare tutti i vantaggi derivanti dal loro impiego.

Cos’è una VPN e a cosa serve?

Le VPN (acronimo di Virtual Private Network) sono servizi che consentono proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato. In questo modo, i siti non potranno sapere il vostro IP reale, dato che vedranno quello della VPN a cui siete collegati, dandovi modo di far risultare la vostra connessione come proveniente addirittura da un altro paese, mentre i dati, trasmessi in forma cifrata, non sono analizzabili dal proprio provider. Infine, la VPN più prestigiose non conservano i dati di navigazione.

Oltre agli evidenti vantaggi a livello di sicurezza e privacy, usare una VPN offre anche ulteriori benefici, come la possibilità di accedere a contenuti geolocalizzati o usufruire di offerte altrimenti disponibili solo in determinati territori

Ecco le migliori VPN per giocare

ExpressVPN

Numero di server : 3000+

: 3000+ Aree dei server : 160

: 160 Indirizzi IP : 30.000

: 30.000 Dispositivi massimi supportati : 5

ExpressVPN è una delle VPN più popolari, con oltre 3.000 server dislocati in 94 paesi del mondo e che dispone di 30.000 indirizzi IP disponibili. ExpressVPN assicura velocità di connessione da leader del settore e un’elevata protezione dei vostri dati. Il prezzo è leggermente più alto delle concorrenti, ma potete sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni senza necessità di dare spiegazioni nel caso non siate convinti dell’acquisto.

Opzioni di abbonamento:

NordVPN

Numero di server : 5200+

: 5200+ Aree dei server : 60+

: 60+ Dispositivi massimi supportati : Fino a 6

Nord VPN dispone di oltre 5.200 server in 60 paesi, consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo. Particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione, mentre i sistemi di pagamento accettati sono molteplici, dall’anonimo Bitcoin fino ad arrivare a PayPal e alle consuete carte di credito. NordVPN offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso.

Opzioni di abbonamento:

Surfshark

Numero di server : 3200+

: 3200+ Aree dei server : 100+

: 100+ Indirizzi IP : N/D

: N/D Dispositivi massimi supportati : Illimitati

Surfshark è una VPN affidabile utilizzata da tantissimi utenti in tutto il mondo, il cui vantaggio principale è quello di coprire un numero illimitato di dispositivi e servizi. Infine, anche in questo caso, è disponibile una garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni.

Opzioni di abbonamento:

1 mese | 11,89€ al mese

12 mesi | 3,66€ al mese

24 mesi | 2,11€ al mese + 2 mesi gratis

TunnelBear VPN

Numero di server : 3200+

: 3200+ Paesi : 49

: 49 Dispositivi massimi supportati : Illimitati

TunnelBear è presente con i suoi server in 41 nazioni del mondo, dandovi la possibilità di visitare siti ed usufruire di contenuti originariamente previsti solo per gli abitanti di un certo paese, il tutto senza lasciare traccia del vostro passaggio. Potete inoltre usufruire del servizio su cinque dispositivi contemporaneamente, così da coprire PC, notebook, smartphone e tablet senza alcun problema. Nel caso voleste provare il servizio prima di abbonarvi, TunnelBear mette a disposizione 500MB di navigazione gratuita.

Opzioni di abbonamento:

Vypr VPN

Aree dei server : 70+

: 70+ Indirizzi IP : 300.00+

: 300.00+ Dispositivi massimi supportati : Illimitati

La qualità e le performance di VyprVPN sono eccezionali, grazie alla presenza di server in oltre 70 paesi che garantiscono un’ottima esperienza di navigazione, coadiuvati da DNS e protocolli proprietari Chameleon che permettono di accedere a siti bloccati, app e servizi di streaming, nonché superare le restrizioni governative. VyprVPN offre la formula “soddisfatti o rimborsati” che, fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, vi permetterà di ottenere un completo rimborso se, per qualche motivo, non siate rimasti soddisfatti dal servizio.

Opzioni di abbonamento: