Il Natale dei videogiocatori è spesso fatto di lunghe giornate in compagnia dei propri videogiochi preferiti, complici le lunghissime giornate di vacanze disponibili. Le festività di quest’anno sono inoltre accompagnate dall’arrivo della next-gen, con PlayStation 5 ed Xbox Series X/S che le faranno da padrone assolute. E visto che si spenderà tantissimo tempo di fronte al televisore, perchè non regalare una bella sedia gaming per Natale?

Le sedie ideate appositamente per le sessioni di gaming non sono infatti solamente molto comode, ma aiutano a mantenere la corretta postura anche durante le sessioni più estreme. Si tratterà quindi di un regalo molto gradito, che farà la gioia di ogni videogiocatore che si rispetti. Tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna sedia e dell’attuale disponibilità di Amazon, dopo avervi già proposto cosa regalare a Natale ad un videogiocatore, abbiamo dunque deciso di darvi una mano nella possibile scelta, selezionando per voi le migliori sedie gaming da regalare a Natale.

Le migliori sedie gaming da regalare a Natale

DXRacer Formula F11 – Il top delle sedie racing

Se volete regalare la migliore sedia racing in circolazione, dovete affidarvi senza dubbio alla DXRacer con questo prodotto che ormai è diventato un vero e proprio cult. Un articolo progettato principalmente per gli eSports, DXRacer Formula F11 garantisce una comodità ottimale anche per lunghe sessioni di gioco davanti alla vostra console o PC, grazie al cuscino lombare ed al poggiatesta. Possiede un’imbottitura in schiuma fredda e traspirante ed è rivestita in finta pelle. L’alta qualità della realizzazione aiuta a mantenere sempre una postura corretta, in ogni singola occasione. Lo schienale è regolabile fino a 135° ed il telaio è in robusto acciaio, con una base a ruote intarsiata in alluminio. La sedia è in grado di sostenere fino a 150kg, dimostrandosi non solo confortevole ma anche estremamente resistente.

Game Over Chaise Longue – La poltrona a sacco più comoda

Una poltrona a sacco può essere un’idea decisamente simpatica e più maneggevole per un regalo di Natale, oltre ad essere estremamente comoda e divertente. Tra le Bean Bag disponibili sul mercato vi consigliamo questo prodotto, in quanto in grado di adattarsi perfettamente alla forma del vostro corpo. Game Over Chaise Longue dispone di tasche laterali per poter conservare non solo accessori di gioco ma anche eventuali snack. Se invece volete riporre al sicuro le vostre cuffie, potrete sfruttare il cinturino realizzato appositamente. Questa poltrona a sacco è realizzata in poliestere, è ignifuga e resistente all’acqua. Nel caso fosse necessario ricaricare le perline EPS la relativa cerniera sarà facilmente accessibile. E per garantire la corretta circolazione dell’aria, su entrambi i lati del pouf sono presenti delle prese d’aria.

Playseat Evolution Alcantara – Per i giocatori hardcore

Se cercate un regalo da fare a veri gamer e non avete problemi di budget, buttatevi senza alcun indugio su questo prodotto. Si tratta di un vero e proprio sedile da auto, con rifiniture di qualità e rivestito in alcantara, come intuibile dal nome stesso dell’articolo. Playseat Evolution Alcantara è utilizzato anche dai piloti professionisti ed adatto perfino ai giocatori più giovani, dato che è possibile regolarlo a proprio piacimento. La postazione da gaming è facile da assemblare e richiudere, grazie ad un sistema di chiusura brevettato. La struttura è in acciaio nero verniciato ed è compatibile con quasi tutti i volanti e le pedaliere presenti sul mercato.

BAKAJI Poltrona Gaming – La poltrona disegnata per i videogiocatori

Una poltrona disegnata esclusivamente per il gaming rappresenta sicuramente un’operazione originale ed un regalo di Natale che renderà ancora più accattivanti le stanze dei videogiocatori destinatari. Questo prodotto dispone di uno schienale reclinabile, poggiatesta, poggiapiedi ed un cuscino lombare, con morbida spugna ad alta densità a ricoprire il tutto. Per poter riporre comodamente i vostri accessori preferiti, sono inoltre disponibili due tasche laterali facilmente accessibili. BAKAJI Poltrona Gaming è realizzata in ecopelle di alta qualità e permetterà di spingervi con la schiena per scegliere tra due diverse reclinazioni.

CLP Gaming Heat – Per chi ama distendersi

Questo prodotto è sicuramente il regalo più indicato per i giocatori che amano distendersi quando giocano, grazie al particolarissimo poggiapiedi di cui dispone. Grazie al proprio doppio cuscino lombare e cervicale ed allo schienale facilmente reclinabile, questa sedia è indicata per lunghissime sessioni di gioco. Dispone inoltre di un esclusivo meccanismo di oscillazione, in grado di rendere la vostra seduta continuamente dinamica e comoda. CLP Gaming Heat è rivestita ed imbottita in similpelle 100% poliuretano, rendendo quindi questo articolo anche facile da ripulire.

Game Over Bean Bag – La poltrona a sacco a meno di 100€

Se volete fare un regalo divertente, apprezzato ma soprattutto che non vada a far soffrire eccessivamente le vostre tasche, vi consigliamo questa interessantissima poltrona a sacco. Questo prodotto è infatti in grado di adattarsi perfettamente alla forma del vostro corpo e di permettere all’aria di circolare allo stesso tempo. L’aria in eccesso sarà in grado di uscire liberamente ed impedire alle cuciture di danneggiarsi, grazie ad una funzione di ventilazione appositamente disegnata. Game Over Bean Bag presenta una doppia cucitura ed una fodera interna che impedisce alle perline interne di fuoriuscire. Presenta inoltre delle comode tasche laterali ed è realizzato in poliestere ignifugo e resistente all’acqua.

Bakaji Sedia Gaming Devil – La sedia racing a meno di 100€

Se invece, pur volendo risparmiare, volete comunque regalare una sedia racing, vi consigliamo questo prodotto economico e ben realizzato. Impossibile non venire catturati dal suo design aggressivo e sportivo, ispirato dalle migliori auto da corsa. Il cuscino lombare ed il poggiatesta sono imbottiti di spugna ad alta densità e sono facilmente rimovibili o regolabili lungo allo schienale, grazie a delle cinghie appositamente disegnate. Bakaji Sedia Gaming Devil dispone di uno schienale completamente reclinabile e realizzato in ecopelle. Ideale per ogni tipo di pavimento, grazie alle cinque ruote antigraffio.

Diablo X-One 2.0 – La sedia racing a meno di 200€

Volete fare invece un regalo più prezioso, ma limitandovi ad un budget massimo di 200 euro? Vi suggeriamo allora la Diablo X-One 2.0, una sedia racing disegnata dallo stile aggressivo e dall’eccezionale ergonomia. Dispone di una portata massima di 150 kg di peso ed uno schienale inclinabile fino a 140°, rendendo questo prodotto adatto a giocatori di ogni dimensione ed età. Il sedile è imbottito con una doppia schiuma fredda ed è rivestito con una gradevole pelle sintetica HDS. Sono presenti anche cuscini lombari e per la testa realizzati in schiuma memory, per adattarsi facilmente al vostro corpo.

GTFORCE PRO FX – La sedia racing a meno di 150€

L’articolo che vi consigliamo in quest’occasione rappresenta invece una via di mezzo tra le ultime due proposte in termini di spesa economica e si tratta di un prodotto di ottima qualità. Questa sedia racing è infatti realizzata per poter durare nel tempo, tenendovi dunque compagnia per diversi anni. Lo schienale di GTFORCE PRO FX è reclinabile fino a 170°, ma offre anche la possibilità di reclinare i braccioli in 4 direzioni diverse. Possiede un rivestimento in similpelle, con imbottitura di schiuma ad alta densità e struttura in metallo. Un vero punto di forza da elogiare sono però le rotelle rinforzate antigraffio, in grado di scivolare perfettamente su qualunque superficie.

Oversteel ULTIMET – Il miglior rapporto qualità/prezzo per le sedie racing

La nostra ultima proposta è sicuramente una delle migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, e non a caso è costantemente tra i prodotti più ricercati per idee regalo. Questa sedia possiede un design ergonomico avanzato ed una seduta realizzata con finta pelle e schiuma ad alta densità. Oversteel ULTIMET è rivestito in nylon da 350 mm e munito di cuscini lombari e per il collo. Si tratta dunque di una sedia gaming adatta anche a sessioni particolarmente lunghe. Si possono inoltre regolare i braccioli in posizione verticale e reclinare lo schienale fino a 180°.

