Pouf da gaming | I migliori del 2021

Videogiocare stando comodi è una delle cose migliori del mondo, non giriamoci intorno. Lo è sia che vi mettiate seduti su una sedia da gaming, e abbiamo già visto nella nostra selezione quanto ce ne siano diverse e per tutti gusti, sia che scegliate il comfort totale puntando su un pouf da gaming.

Morbidezza, comodità assoluta e adattabilità sono le parole d’ordine di un pouf, con cui potete completare la vostra postazione da gioco informale, nella quale concedersi delle belle sedute in compagnia dei videogiochi.

Come scegliere, però, i migliori pouf da gaming sul mercato? Lo abbiamo fatto per voi e, se non vedete l’ora di mettervi comodi, tutto quello che vi rimane da fare è solo scegliere tra i modelli che vi proponiamo.

I migliori pouf da gaming

Gamewarez Crimson Hurricane 2.0

L’ideale per i videogiocatori

Se non siete troppo preoccupati dalla spesa, Gamewarez Crimson Hurricane 2.0 è semplicemente il pouf da gaming da avere. Dotato di uno stabile schienale per permettervi di riposarvi e stare comodi mentre giocate, è idrorepellente per evitare che lo sporchiate mentre magari mangiate o bevete durante le sessioni. Oltretutto, l’imbottitura in sfere in EPS è protetta grazie ad un’apposita rete che ne evita la fuoriuscita e il corpo è antistrappo. È anche dotato di tasche laterali per riporre oggetti come telecomandi, controller e bibite, oltre che di un apposito gancio per le vostre cuffie da gioco.

» Clicca qui per acquistare Gamewarez Crimson Hurricane 2.0

Ecopuf Pablo

Ampia seduta e alto schienale

Il pouf Ecopuf Pablo è pensato per il massimo della comodità: realizzato con uno schienale alto perfettamente profilato, in modo da sostenervi, e una seduta estremamente ampia, è imbottito con perle di polistirolo che garantiscono sia l’isolamento termico (scordatevi le proverbiali sudate che vivete di solito nelle sedie in pelle) che il comfort. Inoltre, il pouf è dotato tasche laterali per tenere comodi con voi gli oggetti più utilizzati durante il gioco.

» Clicca qui per acquistare Ecopuf Pablo

Pouf a sacco in polistirene

Semplicità = comodità

Se non state cercando una soluzione estremamente articolata ma volete, semplicemente, un pouf sobrio e che punti tutto sulla comodità, questo sacco in polistirene è l’ideale. Perfetto sia in interni che in esterni grazie al suo tessuto resistente (quindi potete usarlo anche per giocare in giardino con la vostra Switch). È realizzato al 100% in poliestere di alta qualità e riempito con perle di polistirolo, che non si disperde durante l’utilizzo. Facilissimo da ripulire, il sacco è disponibile in tantissimi colori diversi.

» Clicca qui per acquistare pouf a sacco in polistirene

Gamewarez gaming bundle

Completo di poggiapiedi

Difficile dire di no alla possibilità di videogiocare stando letteralmente spaparanzati: è a questo che serve Gamewarez gaming bundle, che unisce al pouf principale, dotato di schienale, anche un poggiapiedi per sistemarvi comodi per parecchie ore. Realizzato in tessuto traspirante e in diversi colori, questo pouf è rinforzato con una rete per non far fuoriuscire le palline di EPS della sua imbottitura, è robusto e antistrappo. Oltretutto, è anche dotato di tasche per i vostri accessori.

» Clicca qui per acquistare Gamewarez gaming bundle

Avalon Pouf gigante

Per sprofondarci dentro

Riuscite a pensare a qualcosa più comodo di un pouf gigante dentro al quale tuffarsi mentre si videogioca? Noi francamente no, ed ecco perché entra tra le nostre raccomandazioni anche il pouf gigante firmato Avalon che, con la sua taglia XXL da 100x100x110cm vi avvolgerà in una morbidezza assoluta. Realizzato in poliestere e in tantissimi colori diversi, questo pouf imbottito è in tessuto antistrappo, quindi sentitevi a vostro agio mentre vi ci spaparanzate sopra.

» Clicca qui per acquistare Avalon Pouf Gigante

Come scegliere il miglior pouf da gaming

Dimensioni

Partite da questo: dalle dimensioni del vostro pouf. Questo significa che dovete valutare l’ampiezza della seduta, la presenza (e in caso rigidità o meno) di uno schienale, la dimensioni di per sé del corpo del pouf. Il motivo è semplice: un pouf più ampio permette di sedersi in modo più scomposto rispetto a un pouf dalle dimensioni più contenute. Quanto, però, uno specifico pouf sia ampio o meno dipende unicamente dalla vostra corporatura, quindi non esistono risposte assolute. Immaginate la seduta comoda ideale che state cercando e scegliere il vostro pouf da gaming di conseguenza.

Accessori

Che ci crediate o no, anche i pouf da gaming possono essere accessoriati o meno: alcuni includono un poggiapiedi extra per permettervi di distendere la schiena e giocare praticamente da stesi, altri hanno delle tasche laterali per riporre telecomando e controller, altri ancora includono una fascia adesiva o a bottone da usare come sostegno per le cuffie da gioco.

Materiali

Assicuratevi di acquistare un pouf dei materiali ideali per l’utilizzo che dovete farne: se ci farete sopra merenda o intendete bere le vostre bibite preferite mentre giocate, sceglietene uno facilmente lavabile o in tessuto idrorepellente, in modo che sia assolutamente facile farlo tornare come nuovo. Assicuratevi anche che sia realizzato in materiali antistrappo – il che vi fa stare tranquilli per salvaguardare l’imbottitura, di solito realizzata in sfere di polistirolo. Alcuni, inoltre, sono anche dotati di una cerniera che vi permette, in caso di necessità, di intervenire sull’imbottitura.