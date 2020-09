I migliori PC desktop da gaming in offerta su Amazon

Aggiornamento 14 settembre: abbiamo aggiornato la nostra selezione di pre-assemblati con le migliori proposte.

Le console stanno provando solo di recente ad avvicinarsi a un concetto importante: provare a salutare il tradizionale passaggio da una generazione all’altra. Ciclicamente, infatti, i giocatori armati di PlayStation o Xbox (o Nintendo) sono chiamati a rinnovare la loro dotazione hardware, per accedere a giochi che fanno da traino a nuove console. Tuttavia, Microsoft di recente sta mettendo in campo delle mosse che provano a rompere con la tradizione, andando a costituire un ecosistema più grande, identificato dal nome Xbox, che ospiti anche il PC.

E sono proprio i giocatori su PC a essere, da sempre, quelli che non hanno di che preoccuparsi delle generazioni. Mettendo insieme le componenti su cui vogliono contare, o contando anche su computer desktop pre-assemblati pronti all’uso tanto quanto una console, gli utenti Windows decidono liberamente quando e se aggiornare il loro hardware, contando su esperienze di gioco scalabili su diverse tipologie di macchine da gaming.

Se anche voi volete unirvi al mondo del gaming su PC, ma non siete troppo agili con la scelta delle diverse componenti, con la loro mutua compatibilità e con il mettere in atto tutti quei collegamenti che si rendono necessari in sede di assemblaggio, oggi noi di SpazioGames vi segnaliamo alcune interessanti offerte su desktop da gaming che, una volta acquistati, vi arriveranno a casa già pronti all’uso. Il rivenditore Amazon – noto per le sue spedizioni tempestive e per l’assistenza post-vendita in caso di qualsiasi imprevisto – propone un’ampia selezione di computer desktop con cui divertirsi a giocare, ma alcuni hanno un prezzo d’occasione di cui dovreste approfittare quanto prima.

Un esempio è rappresentato dal potente MSI Trident A 9Sc-615EU, soluzione del celebre marchio di Taipei che è diventato una garanzia nel mondo dei gamer. Questa torretta riesce a rinchiudere in un corpo piccolo tantissima potenza: in meno di 40 cm di altezza, infatti, trovate un processore Intel Core i7-9700F, al quale si affianca una potente scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 Super da ben 8 GB GDDR6, per prestazioni notevoli anche sui giochi più recenti. A dare anima al desktop sono anche gli 8 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, con la scheda madre che può però ospitare espansioni fino a ben 32 GB, mentre l’archiviazione è affidata a un disco rigido da 2 TB, le cui dimensioni generose si affiancano alle alte prestazioni garantite dalla velocità di 7200 RPM.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui desktop da gaming attualmente proposte su Amazon.

I migliori desktop gaming in offerta su Amazon

Altre offerte Amazon