I migliori controller gaming | Novembre 2020

A prescindere da quale sia la vostra console di riferimento o il vostro genere videoludico preferito, concorderemo sicuramente tutti sul fatto che il controller sia il compagno ideale di qualunque videogiocatore. Se per alcuni giocatori sarà sufficiente quello standard in dotazione con la propria console, altri potrebbero essere alla ricerca di un controller alternativo più adatto alle proprie esigenze.

Tra controller professionali, economici ed altri ancora ideati per generi come il picchiaduro e retrogaming, si possono trovare soluzioni per tutti i gusti. Ma quali sono i controller migliori ed i più adatti alle vostre esigenze? Non è sempre facile riuscire a distinguere in cosa è superiore un prodotto dall’altro, o se valga effettivamente la pena rischiare su un controller più particolare.

Esistono tanti tipi di controller gaming, da quelli standard a quelli disegnati per i giocatori competitivi.

In questo articolo, che su SpazioGames andremo aggiornando costantemente, il nostro obiettivo è quello di aiutarvi nella scelta del vostro compagno ideale. Abbiamo scelto i migliori controller basandoci sulla compatibilità sia sulle console di questa generazione che per PC, le diverse caratteristiche come la resistenza, le possibilità di personalizzazione, l’ergonomia e se ideati per un pubblico di nicchia, professionale o tradizionale, i diversi budget che potrebbero essere a vostra disposizione (offrendo sia controller più dispendiosi che economici) ed in base anche all’attuale disponibilità di Amazon, da noi scelto in quanto uno dei negozi online più affidabile non solo in Italia ma in tutto il mondo.

I migliori controller gaming

Astro C40 TR – Per chi non vuole compromessi

Astro Gaming è un’azienda ormai specializzata da diversi anni nel realizzare prodotti pensati appositamente per i giocatori più esigenti, e questo controller rappresenta il loro fiore all’occhiello. Si tratta di un controller disegnato per essere adatto a qualunque giocatore ed in qualunque situazione, oltre ad essere robusto e confortevole da impugnare. Il software incluso vi permetterà di rimappare tutti i pulsanti del vostro Astro C40 TR, oltre che di regolare facilmente la sensibilità dei pulsanti trigger, degli analogici ed il volume dell’output audio. Potrete facilmente modificare il posizionamento del vostro joystick analogico e della croce direzionale, scegliendo dunque se impostarli con una configurazione offset o parallela a seconda del gioco da voi affrontato. La batteria ha una durata di oltre dodici ore e c’è un comodo interruttore nel retro del controller, che vi permetterà di passare facilmente dalla modalità wireless a quella con cavo. La confezione include inoltre una custodia da viaggio, per proteggere il controller e tutti i suoi componenti dovunque andiate. Allo stato attuale è il miglior controller disponibile sul mercato.

Xbox Wireless Controller – Una garanzia per gli utenti Xbox e PC

I controller ufficiali Xbox è da tempo considerato uno dei migliori nell’intero panorama gaming per design e comfort. Questo controller è disegnato per garantire una massima compatibilità sia per la vostra Xbox One o Series X/S che per PC con Windows 10. Trattandosi di un prodotto ufficiale Microsoft, basterà infatti collegare il vostro controller con la tecnologia bluetooth per far riconoscere immediatamente il dispositivo ed iniziare subito a giocare.

Il design elegante, l’impugnatura antiscivolo, la nuovissima croce direzionale e la possibilità di mappare i propri pulsanti fanno del Controller Wireless Xbox uno dei migliori sul mercato per il rapporto qualità/prezzo. Se state cercando un secondo controller per Xbox o più semplicemente un buon controller per il vostro PC, questo prodotto non vi deluderà. Il controller ufficiale Xbox è attualmente disponibile in tre varietà di colori.

Nintendo Switch Pro Controller – Il miglior controller di Nintendo

Questo controller è ormai un acquisto quasi obbligato per chiunque possieda Nintendo Switch e voglia passare ad un sistema di controllo più “classico”. Si tratta di uno dei controller con l’ergonomia migliore realizzata da Nintendo negli ultimi anni, in quanto possiede un’impugnatura estremamente confortevole ed è abbastanza grande da poter essere abbrancato agevolmente da giocatori di tutte le dimensioni ed età. Il Nintendo Switch Pro Controller offre una vera croce direzionale ed una pulsantiera di buone dimensioni: un vero passo in avanti rispetto ai piccoli tasti presenti sui joy-con. Il sensore NFC per l’utilizzo degli amiibo è integrato, così come lo sono i motion control. La durata della batteria, di oltre quaranta ore, fa di questo controller un compagno ideale sia per sessioni casalinghe in modalità docked che in modalità portatile. Un controller estremamente comodo, con una buona qualità/prezzo e da prendere in seria considerazione.

Nacon Compact Controller – Il più economico per PS4

Avete l’esigenza di acquistare un controller secondario per la vostra PS4 ma non volete spendere molti soldi? Allora vi suggeriamo di prendere in considerazione il Compact Controller di Nacon, un prodotto disegnato per offrire una soluzione low-cost ma ugualmente performante. Dato che si tratta di un prodotto economico, questo controller non presenta funzionalità wireless ed è cablato, con una lunghezza del cavo (di buona qualità) pari a tre metri. Il Nacon Compact Controller presenta un led frontale (in sostituzione della barra led dei Dualshock) ed un touchpad completamente funzionale, oltre ad una buona ergonomia che lo rende ideale per lunghe sessioni con i propri amici. La miglior soluzione economica per avere a disposizione un controller da offrire al proprio “giocatore 2”, senza fare eccessivi investimenti. Segnaliamo inoltre la disponibilità del prodotto in diverse colorazioni tra cui poter scegliere.

8Bitdo SF30 Pro – L’ideale per il retrogaming

Se siete alla ricerca di un controller “vecchio stampo” per il vostro retrogaming, vi suggeriamo caldamente questo prodotto di 8Bitdo, azienda specializzata nello sviluppo di controller per i più nostalgici. È un controller disegnato per essere simile il più possibile ad uno di quelli SNES, ma con l’aggiunta degli analogici e di due ulteriori pulsanti laterali, la funzione turbo ed i motion control. 8Bitdo SF30 Pro è infatti studiato per essere pienamente compatibile non solo con il PC, ma anche sulla vostra Nintendo Switch. Il design è assolutamente eccezionale: avrete in mano un controller moderno, ma avendo sempre la sensazione di impugnare una versione rivisitata della leggendaria periferica per Super Nintendo. La batteria dura circa sedici ore e richiede circa un’ora o due per una completa ricarica. Un acquisto obbligato per tutti i giocatori più nostalgici.

Razer Raion Fightpad – Per gli amanti dei picchiaduro

Questa nostra proposta è un controller diverso da quelli tradizionali e studiato per chi vuole avere una marcia in più nei picchiaduro, ma senza investire in un più ingombrante Fighting Stick. Il Razer Raion Fightpad rappresenta un buon compromesso per gli amanti del genere e punta ad offrire una via di mezzo tra i più ingombranti sistemi di controllo e la comodità di avere il pad nella propria mano. Presenta una pulsantiera a sei tasti invece che quattro, di dimensione più grande del normale e realizzati per avere una resistenza che arriva a ben ottanta milioni di pressioni, con comandi rilevanti istantaneamente grazie alla tecnologia Yellow Switch di Razer – già utilizzata nelle tastiere di punta della compagnia. A differenza dei controller tradizionali non include un analogico, ma presenta un D-pad Mecha Tattile a 8 direzioni: l’ideale per effettuare tutte le mosse più complicate con il massimo della precisione. Il Fightpad presenta inoltre un touchpad per l’utilizzo su PlayStation 4. Un prodotto sicuramente più di nicchia, ma ideale per i giocatori competitivi e amanti dei titoli di combattimento.

PlayStation DualSense – Il controller ufficiale PS5

Non poteva mancare nella nostra top il controller ufficiale per PlayStation 5, il miglior controller ufficiale che Sony abbia mai prodotto per le proprie console. Grazie al rivoluzionario feedback aptico ed ai grilletti dinamici sarete in grado di provare un’esperienza coinvolgente e profonda come mai prima d’ora. PlayStation DualSense ha inoltre un microfono integrato, anche se offre comunque la possibilità di utilizzare il proprio paio di cuffie grazie all’ingresso jack da 3,5 mm. Con l’accelerometro ed il giroscopio presenti all’interno del controller sarete in grado di agire in tempo reale con le ambientazioni di gioco e di viverle voi stessi.

Horipad Wireless – L’alternativa economica senza fili per Switch

Se siete interessati ad un pad alternativo wireless e siete disposti a rinunciare al sensore NFC, la migliore scelta possibile è questo prodotto di Hori. Realizzato su licenza ufficiale Nintendo, questo controller dispone di un’impugnatura testurizzata appositamente per avere sempre la presa ben salda durante le vostre sessioni di gioco e, proprio come il Pro Controller, possiede giroscopio e accelerometro per permettervi un controllo del movimento completo. Horipad Wireless ha un raggio d’azione wireless fino a 10 metri e dispone di una buona durata della batteria, garantendo fino a 15 ore di autonomia. Un controller alternativo, comodo e di ottima fattura, attualmente disponibile anche in varianti dedicate a Super Mario e Zelda.

Nacon Revolution Unlimited Pro – La scelta dei pro gamer su PlayStation

Per i giocatori PlayStation che vogliono avere il meglio e che sono interessati agli eSports, la Nacon ha realizzato questo prodotto su licenza ufficiale ideato per tutti coloro che vogliono avere la migliore esperienza di gioco. Questo offre un’impostazione asimmetrica degli analogici (a differenza di quello ufficiale) la cui sensibilità delle levette può essere facilmente modificata e delle impugnature che presentano dei vani nascosti in cui poter inserire pesi, per garantire una comodità ottimale per qualunque tipo di giocatore. Nacon Revolution Unlimited Pro presenta dei pulsanti sul lato inferiore che permettono di modificare comodamente il volume di gioco e della chat, sia che utilizziate il controller in modalità cablata che senza fili. Presenta inoltre tantissime possibilità di personalizzazione, sia tramite software che manuali, tra cui la mappatura dei pulsanti, l’intensità della vibrazione, la sensibilità dei grilletti e anche la retroilluminazione del secondo analogico, per un look davvero personalizzato. Il prodotto include inoltre una custodia rigida per permettervi di portarlo con sicurezza ad ogni torneo.

PowerA Wired Controller – Il più economico per Xbox

Per i giocatori Xbox che cercassero un controller cablato economico, la scelta migliore è sicuramente questo prodotto di PowerA. Questo prodotto è realizzato su licenza ufficiale Xbox e pertanto non ha bisogno di alcuna sincronizzazione: grazie alla tecnologia Plug & Play vi basterà collegare il controller per iniziare subito a giocare. Questo controller è stato disegnato per imitare il più possibile il controller ufficiale, la cui unica differenza che salta immediatamente all’occhio è la presenza di un pad direzionale ingrandito e più comodo da utilizzare. PowerA Wired Controller è decisamente meno pesante da tenere in mano ed include un cavo dalla lunghezza di 2 metri circa, il che permette di giocare anche a lunga distanza dalla propria console. Avendo un costo quasi dimezzato rispetto alla versione ufficiale, questo prodotto rappresenta un’ottima alternativa a basso prezzo per chi necessiti di un secondo controller ed è disponibile in diverse colorazioni.

Razer Wolverine Tournament Edition – Per i tornei su PC e Xbox

Con questo prodotto Razer ha voluto realizzare un articolo adatto ai giocatori più competitivi su Xbox e PC. Disegnato infatti con in mente il panorama degli eSports, la compagnia ha cercato di ottimizzare l’ergonomia del controller il più possibile, per garantire il maggior comfort possibile anche nelle situazioni più estreme. Razer Wolverine Tournament Edition presenta un blocco grilletti con modalità Hair Trigger, in grado di ridurre notevolmente la distanza di corsa nella pressione e garantire così una risposta immediata nel pieno dell’azione. Presenta inoltre tasti rimappabili per poter avere ulteriori vantaggi durante le partite. Non bisogna inoltre dimenticarsi dell’illuminazione Razer Chroma, ormai marchio di fabbrica di questa compagnia ed in grado di fornire un ulteriore tocco di personalizzazione al vostro compagno di giochi.

Razer Raiju Tournament Edition – Per prestazioni al top su PS4

Naturalmente Razer non poteva farsi mancare un controller da torneo dedicato ai giocatori presenti su PlayStation, anche se è possibile sfruttare questo dispositivo anche sul vostro PC grazie all’apposita funzione cambio modalità presente sul retro. Razer Raiju Tournament Edition presenta dei pulsanti mecha-tattili in grado di offrire un tocco morbido ma con risposta immediata. Anche questo controller presenta inoltre i già apprezzati grilletti con modalità Hair Trigger ultra veloci ed un layout estremamente ergonomico, con 4 tasti multifunzione rimappabili. Potrete inoltre configurare velocemente il vostro prodotto grazie all’app mobile dedicata.

Come scegliere un controller gaming

Compatibilità

La prima fra le caratteristiche da tenere a mente è naturalmente la compatibilità con la vostra piattaforma. Nel caso possediate un PC dovreste riscontrare pochi problemi in tal senso, in quanto la maggior parte dei controller disponibili sul mercato è compatibile anche su computer, anche se in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare alcuni software per avere una adeguata ottimizzazione.

Per quanto riguarda le console, fate invece molta attenzione al prodotto da voi scelto: se i prodotti su licenza ufficiale non riscontreranno mai problemi con le vostre piattaforme, altri tipi di controller third party, soprattutto se appartenenti alle fasce più economiche, potrebbero invece richiedere costanti aggiornamenti del firmware per funzionare adeguatamente, o non riuscire a funzionare affatto, magari perché un aggiornamento della console li ha resi improvvisamente incompatibili o perché l’azienda che produce i controller ha terminato di supportarli.

Connettività

Fondamentale anche tenere in considerazione il tipo di connettività del controller, in altre parole se l’accessorio dispone di un collegamento cablato, wireless, o fornisca entrambe le opzioni. I controller cablati tendono a garantire un minore input lag e riescono ad essere più economici, ma è importante assicurarsi che il cavo USB sia di ottima qualità e che sia dotato di una considerevole lunghezza per poter giocare anche a lunghe distanze: suggeriamo una misura che sia compresa tra i 2 ed i 3 metri.

Nel caso dei controller gaming wireless bisogna invece controllare accuratamente il raggio d’azione — tendenzialmente tra i 9 ed i 10 metri — e l’autonomia della batteria, preferibilmente di lunga durata per dover collegare il gamepad il meno possibile. La maggior parte dei pad odierni dispone di una batteria integrata dall’autonomia variabile, mentre con il passare del tempo i controller gaming che necessitano di batterie esterne stanno andando diminuendo sempre di più. Una batteria integrata garantisce performance migliori ed una maggiore comodità di utilizzo, rendendo il controller anche facile da ricaricare.

Il DualSense di PlayStation 5 è uno dei controller più belli mai realizzati da Sony.

Features e personalizzazione

I migliori controller gaming permettono un’ampia personalizzazione delle proprie funzionalità, mentre i controller di fascia più bassa tenderanno ad offrire unicamente il minimo indispensabile per un’adeguata esperienza di gioco. Alcune funzionalità come touchpad e controlli di movimento potrebbero essere sacrificate nella ricerca di un controller di fascia bassa ma comunque performante, che ne faranno calare anche l’eventuale peso.

In linea di massima occorre ricordare sempre che il prezzo di un controller corrisponde quasi sempre alla sua effettiva qualità — non solo a livello di performance effettiva, ma anche a livello di funzionalità proposte. Affidatevi inoltre ad una marca conosciuta e di esperienza, in quanto molti tra i prodotti più economici potrebbero riscontrare malfunzionamenti dopo poco tempo.

Ergonomia

Infine, ma non certamente per ordine di importanza, tenete sempre in ampia considerazione l’ergonomia del prodotto scelto. Questo è probabilmente il fattore più difficile da valutare in quanto ogni persona ha delle preferenze uniche, quindi cercate di puntare a quello che per voi — e voi soltanto — potrebbe essere il controller più comodo ed efficiente da impugnare. Osservate accuratamente la posizione degli analogici, se simmetrica o asimmetrica, il tipo di impugnatura, la dimensione e la tipologia di tasti proposta.