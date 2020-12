Astro’s Playroom: dove trovare tutti gli easter egg e i giochi citati

Attenzione! Questo articolo potrebbe contenere spoiler da Astro’s Playroom, dal momento che rivelerà tutti gli easter egg nascosti all’interno del gioco. Se non volete anticipazioni, vi raccomandiamo di lasciare la pagina.

Astro’s Playroom ha conquistato i videogiocatori per la sua capacità di divertire con le sue meccaniche platform immediate, che si accompagnano però a un universo di gioco che è un omaggio continuo alla nostalgia e ai tempi andati di PlayStation e del videogioco. In ciascuno dei suoi scenari, infatti, si nascondono tantissimi easter egg, che sono vere e proprie citazioni, che vogliono richiamare i titoli più famosi del passato.

Ci siamo messi a caccia di tutti, ma proprio tutti, i piccoli segreti nascosti nel gioco di lancio pre-installato in PS5 e ve li mostriamo sia nel video che segue, sia nella guida testuale che trovate poco oltre. Buon divertimento!

Tutti gli easter egg in Fonti Raffreddanti

God of War (reboot)

Dalla spiaggia iniziale in Tempesta di Sabbot, nuotate alla vostra sinistra per trovare Kratos e Atreus a bordo della loro barchetta, pronti a nuove avventure.

Locoroco

Avanzate sulla spiaggia fino a raggiungere, sul lato sinistro dello scenario, una banchina di legno. Qui, troverete inconfondibilmente il vostro easter egg.

Concrete Genie

Dal lato opposto, sulla destra del livello, tuffatevi in acqua e notate fino al muro che delimita l’area. Troverete l’easter egg di Concrete Genie.

Paperella PS2

Appena arrivati alla Spa Molleggiante, in acqua vedrete una paperella di gomma: sono quelle che vennero usate per una tech demo di PlayStation 2.

Fat Princess

Camminate verso la destra dello scenario per vedere, sul ballatoio, l’easter egg dedicato a Fat Princess.

Tomb Raider (reboot)

Mentre avanzate saltellando, arriverete a una parte in cui dovrete balzare su delle piattaforme che fanno dei movimenti “a rettangolo”. Nei pressi di una di queste è presente una nicchia, dentro la quale alcuni bot stanno giocando a… Dude Raider!

Metal Gear

Appena arrivati in Ghiacci Glaciali, vedrete ai vostri piedi una scatola di cartone misteriosa. Provate a colpirla, non si sa mai…

Until Dawn

Dal punto iniziale dello scenario, balzate oltre l’acqua gelida per raggiungere un isolotto circolare dove vedrete i protagonisti di Until Dawn.

Resident Evil

Superata la parte a bordo della piattaforma di ghiaccio che si scioglieva, avviata dal vostro soffio, balzate sulla terraferma e andate a destra per vedere l’omaggio a Resident Evil.

PlayStation VR Worlds

Dal lato opposto, nella vetrata, noterete l’easter egg dedicato a PlayStation VR Worlds.

The Puppeteer

In Hotel Saltomatto, arriverete a un checkpoint con alla vostra sinistra un ottagono pronto a ruotare appena premere il tasto che ha sopra. Di sfondo, invece, c’è l’omaggio a Puppeteer.

Sly Raccoon

Alla fine del livello voltatevi alle vostre spalle per vedere un esserino misterioso alle prese con una cassaforte…

Parappa The Rapper

Sulla destra dello scenario finale noterete che ci sono dei bot che si divertono a suonare: il riferimento è a Parappa The Rapper, storico gioco musicale della prima PlayStation.

Tutti gli easter egg in Giungla della GPU

Crash Bandicoot

Dal punto iniziale, andate alla vostra destra per vedere una piattaforma sottostante. Raggiungetela, perché vi aspetta Crash Bandicoot con tanto di Aku Aku!

Monster Hunter

Dal lato esattamente opposto c’è una piattaforma uguale: intorno a un falò, ecco i cari protagonisti di Monster Hunter che si preparano alla prossima avventura.

Horizon: Zero Dawn

Dal punto di partenza del livello, andate avanti fino a poco prima della fine del percorso per vedere che è possibile scendere in un’area extra, sulla destra. Qui, nei pressi di un laghetto, vedrete Aloy di Horizon: Zero Dawn.

Dreams

Nei pressi di Aloy è presente una parte di livello staccata, raggiungibile con un salto, dove un dinosauro è all’opera. Si tratta di un riferimento a Dreams, il gioco creatore di giochi di Media Molecule.

Castlevania

Sempre dalla stessa area, oltrepassate Aloy per avanzare nei pressi di una parete di liane. Soffiate per aprirvi la strada, quando il gioco lo richiede, per accedere a una piccola caverna che nasconde il segreto di Castlevania.

Bloodborne

Superata la prima area del livello scalate verso la prossima. Alla vostra sinistra vedrete una piattaforma circolare con dei nemici con pungiglione che ci camminano sopra. Oltrepassatela per notare l’easter egg di Bloodborne, sull’erba.

The Last of Us

Raggiunto il checkpoint successivo, voltatevi verso la vostra destra per vedere una divertente scenetta dedicata a The Last of Us, con Joel ed Ellie alle prese con uno spaventoso (!) clicker.

Uncharted

Sbloccate il checkpoint successivo e virate a destra per notare un bot alle prese con un aereo e una pistola. È ovviamente Nathan Drake, protagonista di Uncharted.

Patapon

Superate il checkpoint dell’area in cui camminate in orizzontale e anziché salire lungo il ponte che va in profondità, andate ancora a destra. Qui noterete qualcosa di interessante sulla parete!

Days Gone

Sconfitto il boss, armati di arco, vi troverete davanti a un lungo ponte che si estende in profondità. Guardate alla vostra sinistra, mentre lo attraversate, per vedere Deacon St. John alle prese con la sua moto e con chi vuole fargli la festa in Days Gone.

Soul Reaver: Legacy of Kain

All’inizio di Cime Vertiginose, prima di balzare nel corpo da scimmia alzate lo sguardo verso la vostra destra.

The Playroom

Arrivati a Rovine Ray-Tracing, guardate subito alla vostra destra per vedere dei bot che giocano a The Playroom.

Tomb Raider (originale)

Voltatevi alle vostre spalle per notare che, in alto sulla sinistra, una atletica archeologa sta affrontando dei salti con uno stile inconfondibile che richiama la prima PlayStation!

Demon’s Souls

Quando raggiungerete il checkpoint che ha alla sua destra una scatola rosa, avanzate oltre il checkpoint nella strettoia. Arriverete a un’area più in basso dove troverete una chicca a tema Demon’s Souls.

The Order: 1886

Nel cammino del livello, accanto al checkpoint successivo, guardate a destra per vedere l’easter egg dedicato a The Order: 1886.

Shadow of the Colossus

La stessa area è animata da un gigante che si leva fino ai cieli: il richiamo è ovviamente a Shadow of the Colussus.

Jak and Daxter

Mentre attraversate il cavo del controller, in bilico, il vento vi sbilancerà sulla destra: approfittatene per balzare sulla piattaforma vicina, altrimenti irraggiungibile, per vedere da vicino la citazione a Jak & Daxter.

Tekken

Proseguite nel livello fino al checkpoint successivo, attiguo al quale c’è un momento direttamente dalla saga Tekken.

Journey

Nello scenario finale del livello, dopo la sequenza Monte Scheda Madre, vedrete un bot con una cappa bianca alle prese con il freddo e il vento. Il riferimento è al poetico Journey.

The Playroom VR

Nella stessa area è possibile vedere, sulla sinistra, dei bot che in un igloo stanno giocando a The Playroom VR.

Tutti gli easter egg in Giardini Memoria

Flower

Appena cominciato il livello, noterete sulla destra un riferimento a Flower, con i tanti fiori del tasto Quadrato che svolazzano in cerchio.

Ape Escape

Superate il cavo del controller e dritto davanti a voi avrete un momento epico da Ape Escape, con un bot a caccia di una scimmia (ovviamente equipaggiato del suo casco-intelligente.

MediEvil

Alla destra della scenetta di Ape Escape è presente un fossato fangoso. Gironzolateci per trovare Sir Daniel Fortesque da MediEvil.

Death Stranding

Proseguite oltre per raggiungere un altro fossato fangoso. Qui è rimasto incagliato, carico e circondato da immancabili granchi, il povero Sam Porter Bridges da Death Stranding.

Tearaway

Superate l’area fangosa balzando sul tappeto elastico e, dritto davanti a voi, avrete il riferimento a Tearaway.

ICO

Mentre sarete sulla nuvola sospinta dal vento, anziché proseguire in profondità andate a destra. Arrampicatevi sulla parete balzando nelle diverse piattaforme e, arrivati in cima, andate a destra per vedere il momento dedicato a ICO.

Everybody’s Golf VR

Nella stessa area, andate esattamente al capo opposto per vedere l’omaggio a Everybody’s Golf VR.

The Last Guardian

Avanzando nel livello, guardate alla vostra destra, mentre Astro avrà aperto l’ombrello per la pioggia, per vedere un pittoresco (più o meno!) momento da The Last Guardian.

Heavy Rain

Proseguite sotto la pioggia battente per imbattervi in una vittima dell’assassino dell’origami da Heavy Rain, nei pressi di una pensilina sotto cui il cameraman si ripara dall’acqua.

MLB The Show

In Campi Supersonici rotolate subito a destra per vedere i bot che giocano a baseball come in MLB The Show.

Jumping Flash

Continuate a rotolare per imbattervi in un grosso coniglio robotico saltellante, che richiama Jumping Flash.

Ace Combat

In Folgonuvola guardate in cielo mentre siete nella piattaforma coperta di rosa per vedere l’aereo di Ace Combat che svolazza.

Ghost of Tsushima

Anziché andare dritti per la vostra strada, seguite la ramificazione a sinistra del livello e apritevi un varco soffiando nella girandola, quando vi viene chiesto. Una volta fatto, superate le tre nuvolette su cui saltare per raggiungere Jin Sakai da Ghost of Tsushima.

InFamous

Sulla via principale del livello, mentre il temporale e i fulmini impazzano, superate le piattaforme elettriche e guardate alla vostra destra: su un cavo sospeso, ecco la chicca dedicata a InFamous.

Forbidden Siren

Superate le piattaforme elettriche che ruotano per raggiungere lo spaventoso easter egg dedicato a Forbidden Siren!

Doko Demo Issyo

Alla fine del livello andate a sinistra per vedere una scenetta dedicata a Doko Demo Issyo, gioco uscito in Giappone su PocketStation.

Ridge Racer

Dal lato opposto dello scenario, invece, troverete dei bot che giocano a Ridge Racer.

Tutti gli easter egg in Circuito SSD

Gravity Rush

Superate la prima parte in cui volate e, all’atterraggio, guardate sulla sinistra per vedere l’easter di Gravity Rush.

Final Fantasy VII

Proseguite nel livello e, a ridosso di un checkpoint, impossibile da non vedere, c’è la Buster Sword di Cloud da Final Fantasy VII, che richiama la schermata iniziale del gioco.

Pain

Al termine della nuova area in volo, atterrate e guardate a destra. Su una piattaforma c’è un bot che è pronto a lanciarsi con una fascia elastica. Provate a colpirlo per farlo partire…

Silent Hill 2

Avanzando nel livello arriverete a un’area circolare dove tirare un cavo per proseguire. Prima di farlo, andate verso sinistra per vedere dei gradini che vanno verso il basso. Seguiteli per trovarvi a tu per tu con Pyramid Head da Silent Hill 2.

Ratchet & Clank

Saliti davanti al razzo, subito a destra vedrete una chicca inconfondibile dedicata a Ratchet & Clank.

Killzone

Sotto il razzo, ecco comparire anche le truppe in formazione direttamente da Killzone.

Resistance: Fall of Man

Vicino a loro è presente anche l’iconico teschio con elmo, simbolo di Resistance: Fall of Men.

Vib Ribbon

In Grotte Aliene, raggiunto il checkpoint mentre avanzate sulla navicella in orizzontale, infilatevi nella prima buca sul terreno, andando a sinistra. Troverete una piccola chicca che richiama il gioco musicale Vib Ribbon.

Marvel’s Spider-Man

Mentre avanzate tra le pareti elettrificate, andando verso l’alto, anziché continuare a salire seguite l’invito a destra dello scenario e superate i fiori a forma di X. Evitate la parete elettrica andando più in basso per infilarvi in una nicchia con una ragnatela, in altro. Spingete i motori con entrambi i grilletti per forzarla e fate lo stesso con la seconda. Una volta fatto, eccovi di fronte a Spidey!

Detroit: Become Human

Una volta terminata la parte nella navicella, anziché proseguire oltre scendete in basso e voltatevi per vedere gli androidi da Detroit: Become Human.

Devil May Cry

Mentre avanzate nel livello, badate alla vostra destra subito in Spazio Profondo per vedere Dante da Devil May Cry alle prese con un demone.

LittleBigPlanet

Superate i salti sui cuscini argentati e prendete il checkpoint. Anziché continuare a salire, scendete andando dritti oltre il checkpoint per raggiungere un’area in cui, vicino a un grosso cubo di vetro blindato, è presente l’easter egg di Little Big Planet.

WipEout

Arrivati in cima, notate le navi spaziali che si inseguono ad alta velocità intorno a un meteorite: il riferimento è a WipEout.

Farpoint

Recuperata la mitragliatrice gatling, guardate sulla destra del vetro che dovete rompere per proseguire: ci sarà un piccolo omaggio a Farpoint.

Resogun

Tirate il cavo del controller Move e, mentre attraversate, notate sulla vostra destra la nave spaziale di Resogun che scorrazza.

Street Fighter

In Ostacoli in Orbita, superate la parte in cui dovete superare una strettoia in verticale, evitando le pareti elettrificate su entrambi i lati. Arrivati in cima, nei pressi del checkpoint, dei bot stanno giocando a Street Fighter.

God of War (originale)

Alla fine del livello, nella passerella sospesa, voltatevi per vedere una piccola chicca sull’originale God of War.

Tutti gli easter egg in PlayStation Labo

Area PlayStation

Nell’area della prima era di PlayStation sono presenti diverse piccole perle, sui banconi: la prima è il T-Rex della demo originale della console, a cui fa seguito la macchinina di Ridge Racer.

Subito dopo vedrete le bozze scartate di quelli che avrebbero potuto essere i loghi di PlayStation, mentre in un acquario trovate la manta della celebre Demo One – Underwater inclusa nella console. Nel tavolino accanto, vedete anche Spyro.

Area PlayStation 2

Balza subito all’occhio la citazione a Dance Dance Revolution. Camminando oltre vedrete i bot giocare con una PS2, sul bancone, con la schermata iniziale indimenticabile della console.

Area PlayStation 3

L’area inizia con la porta attraversabile di PlayStation Home, a cui fanno seguito dei cilindri con le icone della dashboard di PS3. Sul tavolino attiguo vedete una citazione a Beyond: Due Anime, con Jodie e Aiden che “battibeccano”. Nel tavolo successivo i lavori sono in corso su Sackboy, mentre l’originale PS3 fat fa divertire dei bot.

Area PlayStation 4

Il bot che gioca per terra è un richiamo a Knack. Sul bancone, al di là dell’avvio della console, c’è una torta che richiama PlayStation Plus e ci sono delle buste di PlayStation store. Sul tavolo successivo trovate i Trofei.

PlayStation VR

Avvicinatevi al visore PlayStation VR per notare, al suo interno, un riferimento a Shuhei Yoshida di Sony. Colpite il visore per avviare l’omaggio a Astro Bot: Rescue Mission.