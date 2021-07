I migliori controller per PC | Luglio 2021

Nel corso degli ultimi anni il gaming su PC è cresciuto esponenzialmente, grazie anche al fiorire sempre più di negozi digitali come lo storico Steam di Valve e l’Epic Game Store. Se oltre dieci anni fa sembrava impossibile vedere alcuni titoli realizzati appositamente per console arrivare su PC, ormai il discorso è completamente cambiato, e ora è raro vedere titoli rimanere legati solamente alla loro versione per console. I titoli first party di Xbox arrivano ormai automaticamente su PC, grazie anche alla presenza del servizio di Xbox Game Pass presente anche su PC, mentre Sony negli ultimi anni ha iniziato a portare alcune sue grandi esclusive, come Horizon Zero Dawn e Days Gone, anche sulla piattaforma PC.

La situazione in futuro è dunque destinata ad aprirsi sempre più, con sempre più titoli diretti al mercato dei personal computer. Se per alcuni titoli, come ad esempio gli sparatutto, mouse e tastiera sono sempre la scelta migliore, ne esistono molti altri in cui è necessario invece avere un controller per giocare al meglio.

Ormai avere un controller per giocare i titoli su PC è diventato comune e sono ormai molte le aziende che realizzano pad appositamente per PC. Bisogna poi ricordare che ogni computer dotato di Windows riconosce automaticamente i controller Xbox essendo sempre una piattaforma creata da Microsoft, dunque i pad delle console della famiglia Xbox sono sempre utilizzabili con qualsiasi macchina che monti un sistema operativo Windows. Vediamo dunque quali sono i pad consigliati per giocare su PC.

I Migliori controller per PC

Nacon Pro Revolution Controller 3

Per chi è abituato ai controller di Sony

Se siete abituati a utilizzare il pad di PlayStation, allora il Revolution Pro Controller 3 di Nacon può fare al caso vostro. Questo pad è pensato per funzionare su PS4 con piena compatibilità per i titoli PC. Il controller è completamente personalizzabile con un software per PC che consente di mappare i tasti e la sensibilità di levette e grilletti. Si possono anche inserire dei pesi nell’impugnatura per personalizzare ancor di più l’esperienza. Il controller è dotato di un cavo per diminuire al massimo la latenza dei comandi. Un controller che sarà sicuramente ottimo per chiunque gioca molti titoli multiplayer specialmente in competitivo.

» Clicca qui per acquistare il Nacon Pro Revolution

Zexrow Xbox 360 game controller

Il controller economico

Se volete un controller economico che si rifà in larga parte all’interfaccia dei controller Xbox, allora lo Zexrow potrebbe essere la scelta giusta. Nonostante ricordi molto il controller di Xbox 360, questo pad è compatibile con ogni versione di Windows fino al 10, ed è utilizzabile solamente via cavo. Per il resto offre un’interfaccia uguale ai classici pad di Xbox senza ulteriori grosse aggiunte. Per chi vuole un pad per giocare ai titoli PC senza spendere troppo, ma mantenendo una qualità più che buona, questa è sicuramente una scelta da prendere in considerazione.

» Clicca qui per acquistare lo Zexrow Xbox 360

Razer Raiju Ultimate Edition

Per i pro player anche su PC

Razer è da sempre conosciuta per l’ottima qualità delle sue periferiche, e con i suoi pad non bada a spese. Il Razer Raiju Ultimate Edition è pensato per i giocatori che vogliono il massimo delle prestazioni. Le levette e il D-Pad del pad sono intercambiabili così da poterlo personalizzare secondo i propri gusti, inoltre tutti i tasti sono mappabili tramite un’app di configurazione. Il Pad ha anche quattro tasti extra che possono essere rimappati a piacimento e ogni pulsante è realizzato con la tecnologia mecha-tattile di Razer che garantisce una risposta decisa e una sensazione morbida al tatto. Il pad è dotato anche di un cambio di modalità che permette facilmente di decidere se utilizzarlo con PS4, PC e USB.

» Clicca qui per acquistare il Razer Raiju

Controller Xbox Series X

La scelta classica

Se volete andare sul sicuro potete sempre fare affidamento sui controller ufficiali della nuova ammiraglia di Microsoft, la console Xbox Series X/S. I pad di questa console sono pienamente compatibili con ogni PC che supporta il sistema operativo Windows, con la possibilità di poter sfruttare il controller anche in modalità wireless e persino con sistemi Android. È anche possibile rimappare i tasti a seconda delle necessità del giocatore, e inoltre sono presenti diverse colorazioni disponibili. Il controller di Xbox Series X è pratico e comodo da utilizzare e sarà familiare a chiunque abbia già utilizzato controller della famiglia Microsoft in passato.

» Clicca qui per acquistare il Controller di Xbox Series X

GameSir G4 PRO Controller

Un pad multiuso

Se oltre a giocare su PC giocate molto anche su mobile e Nintendo Switch, allora con il GameSir G4 PRO potrete avere un controller solo per tutte queste piattaforme. I tasti ABXY sono intercambiabili così da poter utilizzare la giusta configurazione per ogni piattaforma, infatti questi sono magnetici e facilmente staccabili e riattaccabili. Il pad supporta il motion controller ed è dotato di tasti turbo e screenshot per catturare i vostri migliori momenti in gioco. Il Gamesir è anche dotato di un’ottima batteria che garantisce l’utilizzo in modalità wireless per almeno 12 ore. L’ideale per chi vuole un controller PC che si possa adattare anche ad altre piattaforme.

» Clicca qui per acquistare il GameSir G4

Come scegliere il miglior controller PC

Ergonomia

Non giriamoci intorno: oltre all’affidabilità, un buon controller deve contare anche e soprattutto sull’ergonomia. Avere un ottimo controller che è però scomodo da impugnare, infatti, non vi invoglierebbe affatto a giocare. Tenete quindi conto delle dimensioni del controller, delle sue impugnature, del grip (e della presenza di eventuali texture a diamante, che lo rendono più comodo), quando scegliete il vostro prossimo controller per PC.

Modularità

A seconda dell’esperienza di gioco che ricercate, potete optare per un controller modulare o uno con impostazione fissa: se siete giocatori competitivi che hanno bisogno di modificare gli stick analogici, di avere grilletti aggiuntivi o di cambiare il peso della periferica a seconda del titolo con cui vi confronterete, non dimenticate di tenere conto della presenza o dell’assenza di queste caratteristiche, quando scegliete il vostro nuovo controller per PC.

Collegamenti e compatibilità

Da non sottovalutare anche la tipologia di connessione del controller: chi gioca in competitivo può voler puntare soprattutto su una soluzione cablata, altri preferiscono la comodità del wireless (anche se in quel caso bisogna tenere conto della durata della batteria). Oltretutto, approfittatene per buttare un occhio anche alla compatibilità: potreste prendere un controller ottimo sia per PC che per altre piattaforme come le console, in maniera tale da sfruttarlo a 360°.