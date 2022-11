Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha ben pensato di lanciare degli sconti con ampio anticipo, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando agli auricolari!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Di seguito vi offriamo una nostra selezione degli auricolari in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

I migliori auricolari in sconto per il Black Friday

Huawei FreeBuds 4 | -38%

Gli auricolari Huawei FreeBuds 4 sono un’ottima proposta per chi cerca una soluzione comoda per i suoi dispositivi smart, dal design elegante e le prestazioni affidabili. Questi auricolari open-fit wireless sono anche dotati di cancellazione del rumore attiva e addirittura di triplo microfono, per permettere ai vostri interlocutori di sentirvi senza nessuna esitazione. Grazie al Black Friday, li portate a casa spendendo solo 79,90€.

Sony LinkBuds S | -35%

Questi auricolari Sony LinkBuds S grazie al Black Friday si portano a casa solo a 129€, nonostante rappresentino una fascia molto alta, essendo pensati per i consumatori che non si accontentano certo delle soluzioni economiche: la soluzione di Sony, infatti, è dotata di cancellazione del rumore attiva, è estremamente leggera anche per poter essere indossata nelle lunghe sessioni e presenta la possibilità di connessione Multipoint Bluetooth – consentendovi così di passare rapidamente da un device all’altro.

OPPO Enco X | -51%

La soluzione OPPO Enco X propone degli auricolari True Wireless di alta qualità, con la possibilità di ricarica wireless e addirittura tre microfoni, per captare al massimo la vostra voce. Sono anche dotati di cancellazione del rumor, di controlli touch e di compatibilità sia con Android che iOS – permettendovi così di giostrarvi anche con il vostro iPhone. Grazie al Black Friday, li portate a casa spendendo solo 87,99€.

Samsung Galaxy Buds 2 | -60%

A soli 79€ grazie alle offerte anticipate del Black Friday, i Samsung Galaxy Buds 2 rientrano tra gli auricolari per eccellenza del mondo android e degli utenti armati di smart device. Parliamo di auricolari ergonomici e leggerissimi, True Wireless, dotati della loro custodia di ricarica e di cancellazione attiva del rumore. La grande leggerezza vi permette di tenerli indossati molto a lungo, mentre le conversazioni di alta qualità sono garantite dalla presenza di tre microfoni. E ci sono anche quattro diversi colori tra cui scegliere!

Sony WF-1000XM4 con cancellazione del rumore | -40%

Chiudiamo la selezione anche con una proposta di fascia molto alta, ottimo motivo per approfittare di uno sconto: a 169€, in virtù delle offerte del Black Friday, potete portare a casa gli auricolari Sony WF-1000XM4, ottimi per la loro cancellazione del rumore attiva e per la loro longeva batteria, che dura fino a ventiquattro ore. Inoltre, gli auricolari sono ottimizzati anche per l’uso con l’assistente Google o con Alexa, il che li rende ideali per interfacciarvi con i vostri assistenti vocali negli smart device.