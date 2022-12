Microsoft ai ferri corti con la FTC: “Siamo pronti a combattere in tribunale”

Microsoft sta affrontando molte difficoltà per quanto riguarda l’acquisizione di Activision Blizzard all’interno del marchio Xbox.

Il problema, per gli enti regolatori, è non rendere Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi tramite Amazon) un servizio che possa creare un monopolio di videogiochi in esclusiva.

Anche se, di tanto in tanto, arrivano delle conferme all’acquisizione da vari enti regolatori sparsi per il mondo.

E se da un lato Microsoft è pronta a cedere delle parti molto importanti dei contenuti di Activision Blizzard, dall’altro lato arrivano dichiarazioni importanti.

Come riporta VGC, infatti, Microsoft è pronta a combattere se necessario per concludere positivamente l’acquisizione di Activision Blizzard.

Contro la Federal Trade Commission nello specifico, che è sempre stato tra gli enti regolatori più agguerriti contro l’acquisizione Xbox-Activision Blizzard.

Stando ad un report di Bloomberg, la FTC starebbe preparando una causa antitrust contro Microsoft. Una causa che rappresenterebbe un ulteriore ostacolo legale alla manovra finanziaria.

Significa, nel concreto, che Microsoft dovrebbe arrivare in tribunale per poter sostenere la manovra. Una lotta che l’azienda di Redmond è pronta ad affrontare.

Sempre secondo la fonte di Bloomberg, la proprietaria di Xbox ha già dichiarato che “non esiterà a combattere” per assicurarsi l’acquisizione di Activision Blizzard.

L’analista antitrust Jennifer Rie sostiene che una battaglia legale sarebbe difficile da vincere per la FTC e Microsoft potrebbe davvero spuntarla. Tuttavia, sostenere una causa in tribunale significa spingere l’accordo oltre la data di completamento prevista da Microsoft del 30 giugno 2023.

Ora non resta che aspettare per capire come farà Xbox ad ottenere davvero Activision Blizzard. Quest’ultima, di contro, si è dichiarata altrettanto pronta a combattere per concludere l’accordo.

Nel frattempo non mancano le staffilate tra Xbox e PlayStation, dove la battaglia si fa a colpi di dichiarazioni e opinioni l’una dell’altro. Di recente, ad esempio, Xbox ha fatto un commento molto particolare sul servizio PlayStation.