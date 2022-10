Meno di 50€ per questi ottimi auricolari true wireless Sony su Amazon!

Se siete alla ricerca di ottimi auricolari Bluetooth a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere gli eccellenti auricolari true wireless Sony WF-C500 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Solitamente gli auricolari true wireless Sony WF-C500 vengono proposti a 99,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 49,99€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 50€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo paio di auricolari wireless a prezzo scontato.

Gli auricolari true wireless Sony WF-C500 sono dotati di un design ergonomico che garantisce un’aderenza perfetta alle vostre orecchie. Grazie alla tecnologia 360 Reality Audio, potrete godere di un suono realistico e coinvolgente, così da sentirvi proprio nel bel mezzo di un concerto.

Gli auricolari true wireless Sony WF-C500 sfruttano la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per ripristinare gli elementi ad alta frequenza persi nella compressione del flusso audio, così da offrire un suono di alta qualità più vicino alla registrazione originale.

Gli auricolari true wireless Sony WF-C500 si collegano in modo facile e veloce ai vostri dispositivi tramite Bluetooth 5.0 e forniscono un’autonomia sino a 20 ore. Sono certificati IPX4, così da resistere a spruzzi e sudore, e supportano anche gli assistenti vocali, in modo da impartire comandi e rispondere alle chiamate in maniera immediata.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.