Mediaworld celebra le appassionate di tecnologia con tante nuove offerte

Dopo avervi offerte le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “La Tecnologia è Donna“, con tante incredibili occasioni che riguardano molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con anche la possibilità di pagare a rate usufruendo del Tasso Zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 9 marzo 2022 e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di affrettarvi!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook Huawei MateBook 14, che attualmente potete portarvi a casa a soli 949€, rispetto agli usuali 1.149€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Il notebook Huawei MateBook 14 è animato dal processore Intel Core i5-1135G7 (che integra una GPU Xe), accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è dotato di uno splendido display IPS touch da 14″ con bordi ultra sottili (solo 4,8 mm), così da garantirvi una qualità di visione eccezionale.

Il notebook Huawei MateBook 14 può diventare il vostro ideale compagno di lavoro/studio, grazie al suo peso di appena 1,49 Kg e uno spessore di 15,9 mm. Questo computer portatile è estremamente versatile e dinamico, in virtù di uno schermo che può ruotare sino a quasi 180°.

Il notebook Huawei MateBook 14 impiega l’efficiente sistema di raffreddamento Huawei Shark fin con un design a doppio condotto per assicurare che i componenti interni funzionino a temperature non elevate e mantenere un livello di rumorosità molto basso. Infine, grazie all’ampia batteria da 56 Wh, il notebook Huawei MateBook 14 assicura un’eccellente autonomia, tanto che potrete guardare video FullHD in locale sino a 11 ore.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “La tecnologia è donna” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte