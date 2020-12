Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si aggiorna con il ray-tracing anche a 60 fps

Quando Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è arrivato sul mercato, ormai quasi un mese fa, tenendo per mano PS5 al suo lancio, vi abbiamo raccontato abbondantemente delle due modalità grafiche possibili per il gioco su next-gen: la prima, incentrata sulla qualità grafica, teneva i 4K nativi e il ray-tracing nativo, scalando i frame rate a un tetto di 30 fps.

La seconda, incentrata sulla performance, rendeva il 4K dinamico e disattivava il ray-tracing, garantendo i 60 fps stabili. Con un nuovo aggiornamento, però, se n’è ora aggiunta una terza, che consente di avere un alto frame rate con ray-tracing attivo.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales con ray-tracing

Come segnalato da alcuni utenti che hanno scaricato l’aggiornamento alla velocità della luce, infatti, tra le opzioni di gioco ora compare anche la voce Performance RT. Quest’ultimo, come scritto nel menù di gioco, «è una versione alternativa della modalità Performance a 60 fps, che aggiunge il ray-tracing aggiustando la risoluzione, la qualità dei riflessi e la densità dei pedoni.»

Per avere i 60 fps con il ray-tracing, insomma, Miles Morales scala quanto necessario la risoluzione, dosa i riflessi resi possibili da questa tecnologia e riduce la densità di pedoni e NPC in genere che vedete animare la New York in cui scorrazzerete. Si tratta di una soluzione sensata per chi vuole provare a tenere il gioco a un frame rate che è un piacere per gli occhi, soprattutto durante i combattimenti e le traversate, e che permette di non rinunciare del tutto al colpo d’occhio dei riflessi che rendono più vivi i grattacieli di New York.

Vi ricordiamo che Miles Morales è disponibile anche su PS4 dal 12 novembre scorso, oltre che su PS5. La versione next-gen Ultimate Edition, inoltre, include anche Marvel’s Spider-Man Remastered.