Marvel’s Spider-Man 2, arrivano altre conferme sulla data di uscita

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi dell’anno, visto che a quanto pare il gioco potrebbe già avere una finestra di lancio ben definita.

Dopo lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon), l’Arrampicamuri è pronto a tornare in un sequel che promette di essere davvero sorprendente per tutti i fan di Spidey.

Dopo le ultime novità circa il fatto che il gioco potrebbe nientemeno che includere uno Spider-Verse (grazie alla tecnologia vista nell’ultimo Ratchet & Clank), arrivano ora buone nuove circa la release del titolo.

Ora, dopo che di recente l’attore di Venom potrebbe aver anticipato quando uscirà, ora è Jason Schreier a lanciare nuovamente un’indiscrezione sull’uscita del gioco, il quale potrebbe vedere la luce a settembre 2023.

Via social, il noto giornalista di Bloomberg ha infatti lasciato intendere che l’uscita del titolo Insomniac subito dopo la fine dell’estate è altamente probabile.

Commentando il rinvio di Suicide Squad Kill The Justice League al 2024, Schreier ha infatti ammesso che Marvel’s Spider-Man 2 sarebbe stato di fatto uno dei motivi che hanno spinto Rocksteady a rinviare il gioco ai primi mesi del prossimo anno.

Poco sotto, il tweet di Schreier relativo alla presunta finestra di lancio del gioco Marvel.

Spider-Man 2 in September could be a factor, too — Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2023

Stando a quanto ipotizzato, quindi, Warner Bros. avrebbe potuto fare uscire il gioco sulla Suicide Squad in autunno, ma secondo Schreier l’arrivo di Spider-Man a settembre avrebbe portato il publisher a optare per un lancio a febbraio del prossimo anno, evitando così “scontri” di vario genere.

Nel mentre, ricordiamo che da poco Insomniac ha annunciato una nuova intrigante tecnologia per i dialoghi implementata nei loro nuovi giochi, incluso Marvel’s Spider-Man 2.

Ma non solo: tanti fan iscritti a PlayStation Plus sono rimasti decisamente sorpresi quando Sony ha annunciato, nelle scorse ore, l’imminente rimozione del primo Marvel’s Spider-Man dal catalogo di giochi gratis, prendendola non propriamente nel migliore dei modi.