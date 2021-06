Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’E3 2021, Square Enix ha annunciato Marvel’s Guardians Of The Galaxy, nuovo titolo sviluppato da Eidos Montreal che avrà come protagonisti i Guardiani della galassia. Il titolo sarà un action adventure in terza persona focalizzato fortemente sulla storia, vista l’assenza di modalità online e nessun DLC o aggiunta post-lancio.

In Marvel’s Guardians of the Galaxy, di cui trovate la nostra prima anteprima al seguente indirizzo, Peter Jason Quill, aka Star-Lord, sarà l’unico vero e proprio leader e personaggio che potrà controllare il giocatore. Groot, Rocket, Gamora e Drax non possono nemmeno essere controllati impartendo loro ordini, né tanto meno è possibile decidere se potranno avere una condotta aggressiva, più tattica o semplicemente più morigerata. Al contrario, sarà proprio Star-Lord a poter “usare” i Guardiani, facendoli agire come se fossero sue estensioni o, per meglio dire, abilità camuffate.

Marvel’s Guardians of the Galaxy è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4, Windows PC, Nintendo Switch e console Xbox, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 26 ottobre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Edizione Standard

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto a caccia di zombie spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi la Standard Edition.

Edizione Deluxe Cosmica

Rispetto all’edizione standard, l’edizione Deluxe Cosmica comprende, oltre al gioco completo, anche una Steelbook, un mini-artbook con copertina rigida, il costume Sun-Lord, il costume City-Lord e la colonna sonora originale in formato digitale.