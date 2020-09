Marvel’s Spider-Man Miles Morales: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In uscita il prossimo 19 novembre in Italia, Sony Playstation 5 sarà accompagnata da diversi titoli sin dal lancio, uno dei quali è proprio Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, espansione stand alone dell’originale Marvel’s Spider-Man apparso su Sony Playstation 4.

Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà progettato in modo da accentuare le funzionalità della nuova console, incluso il feedback aptico del controller wireless DualSense. Inoltre, il prodotto girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi, il che metterà in mostra un sistema di illuminazione al top, così come i vari personaggi che si muoveranno a schermo (inclusi i NPC che incontreremo tra le strade della Grande Mela).

Insomniac Games – team di sviluppo del gioco e oggi first-party di PS5, sotto etichetta PlayStation Studios – ha infatti confermato che potrete esplorare New York nel suo Miles Morales scegliendo di attivare una performance mode opzionale che consentirà di raggiungere i 4K e 60 fps. Inoltre, recentemente, è stato annunciato che il gioco sarà disponibile anche su PS4 nella stessa data della versione per PlayStation 5.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «Miles è un personaggio molto interessante, al centro di un grande rilancio editoriale in casa Marvel, e sarà intrigante vedere come Insomniac giocherà con la narrazione nei suoi confronti in quella che, probabilmente, sarà quasi una origin story.»

