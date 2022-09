Mario + Rabbids: Sparks of Hope dice no al multiplayer (e va bene così)

Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito del nostro primo impatto con Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il nuovo videogioco di Ubisoft Milan nato dal folle incontro tra il Regno dei Funghi e il mondo degli irrefrenabili Rabbids (lo trovate su Amazon, se interessati).

Ne siamo usciti con ottime impressioni, mostrandovi anche abbondanti fasi di gameplay, e apprendiamo oggi che rispetto al precedente Kingdom Battle questo episodio ha deciso di dire no al multiplayer. E, in realtà, per un ottimo motivo.

Nel corso di un’intervista concessa a Screenrant, il produttore Xavier Manzanares (via NintendoLife) ha infatti spiegato che il team ha deciso di concentrarsi unicamente sul single player, escludendo sia la possibilità di gioco in co-op del predecessore, sia l’eventualità che arrivi una modalità versus con una patch.

Il motivo è che, con il combat system reso più dinamico dall’addio alla scacchiera e tutte le combinazioni tattiche rese possibili dagli Spark, si rischiava di dover avere dei compromessi nel bilanciamento, per assicurarsi che tutto funzionasse anche in multiplayer. Un rischio che Ubisoft ha deciso di non correre, concentrando le sue risorse sul fare esprimere al meglio il gioco in singolo.

«Abbiamo deciso a metà della produzione di concentrarci sull’esperienza in solitaria» ha spiegato Manzanares, «questo, perché mentre abbiamo portato con noi molte cose del concept originale, abbiamo iniziato a vedere quante cose avevamo sul tavolo e, per bilanciare questo sistema rinnovato, abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sul gioco in singolo. Per noi era una cosa davvero importante ed è per questo che abbiamo preso questa decisione».

Il rischio, infatti, era evidente: «avremmo potuto decidere di andare in molte direzioni allo stesso tempo, ma a quel punto sarebbero state tutte sbilanciate e si sarebbe parlato di un gioco che non sarebbe mai riuscito a uscire. È una decisione che quindi abbiamo preso durante la produzione».

Poco male, comunque, considerando il divertimento che sembra promettere la modalità in singolo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, più stratificato e fuori di testa che mai.

L’appuntamento con il gioco è fissato su Nintendo Switch per il prossimo 20 ottobre, quindi caricate le armi: dopo l’eccellente titolo originale, attendiamo di scoprire se il ritorno di Mario e compagni riuscirà ancora a conquistare tutti.