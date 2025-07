L'universo di Mario Kart in mattoncini si espande e cresce con due nuovi set. LEGO ha infatti appena presentato due nuovi set con i quali, dal prossimo agosto, i fan di tutte le età potranno ricreare le adrenaliniche gare del videogioco Nintendo. Scopriamoli insieme.

LEGO Mario Kart 72044 All'inseguimento della Pianta Piranha potenziata

Il set più elaborato della nuova collezione porta sulla scrivania le dinamiche competitive che hanno reso celebre il franchise videoludico. Composto da 588 pezzi e proposto a un prezzo di € 49,99, questo set è pensato per costruttori dagli 8 anni in su e include due personaggi emblematici dell'universo Mario: Toadette e Koopa Troopa.

La particolarità di questo kit risiede nei veicoli forniti - il Cat Cruiser e il Tanooki Kart - dotati di meccanismi che replicano le funzionalità tipiche del gioco.

I kart non sono semplici modellini statici: incorporano sistemi di drifting realistico che permettono di simulare le derapate caratteristiche delle gare, oltre a meccanismi per il lancio dei gusci, ricreando così l'elemento strategico fondamentale di Mario Kart.

L'inclusione della Pianta Piranha agganciabile rappresenta un tocco di genio, poiché il mostro vegetale reagisce al movimento del veicolo, aggiungendo un elemento dinamico all'esperienza di gioco.

La compatibilità con le figure interattive di Mario, Luigi e Peach (vendute separatamente nei rispettivi Starter pack) eleva ulteriormente l'esperienza, attivando suoni e luci che ricreano l'atmosfera del videogioco. Questa integrazione tra elementi fisici e digitali rappresenta la direzione verso cui LEGO sta evolvendo molte delle sue linee più innovative.

Ecco i numeri del set:

Codice: 72044

Età: 8+

Pezzi: 588

Prezzo: € 49,99

Punti LEGO Insiders: 375

Acquista il set sullo store online ufficiale lego.com

Disponibilità: 1° agosto 2025 ma è già ora disponibile per il preordine

LEGO Mario Kart 72044 All'inseguimento della Pianta Piranha potenziata

Il secondo set si presenta come un'opzione più accessibile con i suoi 249 pezzi e un prezzo di € 19,99. Progettato per bambini dai 7 anni in su, questo kit mette in primo piano uno dei personaggi più riconoscibili della serie, Shy Guy, a bordo del suo distintivo kart P-Wing. La versatilità del veicolo è sorprendente: include un'ala removibile che trasforma il kart in un aliante, replicando una delle meccaniche più divertenti del gioco.

Non mancano gli elementi strategici tipici di Mario Kart, come il guscio lanciabile e la banana posizionabile come ostacolo per gli avversari. Un dettaglio particolarmente apprezzabile è il sedile regolabile, progettato per accogliere le figure interattive di Mario, Luigi e Peach (vendute separatamente nei rispettivi Starter pack).

Ecco i numeri del set:

Codice: 72045

Età: 7+

Pezzi: 249

Prezzo: € 19,99

Punti LEGO Insiders: 150

Acquista il set sullo store online ufficiale lego.com

Disponibilità: 1° agosto 2025 ma è già ora disponibile per il preordine

Con questi nuovi set, LEGO conferma la sua capacità di reinterpretare proprietà intellettuali amate attraverso il linguaggio universale dei mattoncini, aggiungendo al contempo elementi di innovazione che mantengono fresca l'esperienza per le nuove generazioni di costruttori. Per gli amanti sia di LEGO che dell'universo Nintendo, l'estate 2025 promette di portare in pista una ventata di creatività colorata a suon di mattoncini.