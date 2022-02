Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass e tanti altri giochi con sconti sino al 70% su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Total War Warhammer III, che attualmente potete acquistare a soli 41,98€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 30%!

Total War Warhammer III, basato sull’omonimo gioco da tavolo, è un titolo di strategia a turni in tempo reale dove i giocatori dovranno gestire al meglio i loro insediamenti in modo da raggiungere i propri obiettivi.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «Total War: Warhammer III ha tutte le carte in regola per esser la migliore conclusione possibile di una saga che ha riscosso parecchio successo presso i fan sia del brand di Creative Assembly che dei giocatori da tavolo cresciuti con la licenza di Games Workshop. Questo terzo capitolo si propone come la perfetta evoluzione di quanto seminato nei precedenti capitoli e introduce soprattutto delle fazioni pressoché inedite, dotate di meccaniche e stili di gioco unici. Non ci resta quindi che aspettare poche settimane per aver la certezza di queste ottime impressioni».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass, proposto a soli 21,29€. Questo speciale pass consente di accedere a ben 48 circuiti rimasterizzati provenienti dai precedenti capitoli della serie Mario Kart, che saranno distribuiti nel corso del tempo sino alla fine del 2023.

