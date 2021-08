Maglia Lazio Stagione 2021/2022: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020, i tifosi sono ora pronti per pensare alla prossima stagione calcistica e i fan più sfegatati sicuramente non possono fare a meno di dotarsi della maglietta personalizzata della propria squadra del cuore. In particolare, questo articolo è dedicato alla maglia della Lazio, che quest’anno presenterà alcune novità. Infatti, la maglia della Lazio relativa alla stagione 2021/2022 è caratterizzata da linee verticali doppie tono tu tono con tecnica embossed, mentre gli spacchetti laterali sono definiti da un piping bianco.

La Societa Sportiva Lazio, più comunemente conosciuta come Lazio, è stata fondata nel 1900, ha sede nella citta di Roma ed è una delle squadre che caratterizzano il campionato della serie A. Per la prossima stagione, la squadra potrà contare sulla presenza di calciatori titolari di indubbio talento come il portiere Thomas Strakosha, i difensori Luiz Felipe, Patric, Jordan Lukaku, Nicolò Armini, Wesley Hoedt e Bastos, mentre i centrocampisti saranno Lucas Leiva, Andreas Pereira, Djavan Anderson, Luis Alberto, Marco Parolo, Gonzalo Escalante, Senad Lulić (che svolge anche la funzione di capitano) e Sergej Milinković-Savić ed infine in attacco ci saranno Joaquín Correa, Ciro Immobile e Felipe Caicedo.

Dopo il periodo di pausa costituito dalle vacanze estive, questi giocatori si troveranno in campo per giocare e vincere contro le squadre avversarie. Per esprimere la vostra passione e l’irrefrenabile voglia di gol, non può di certo mancare nel vostro guardaroba la nuova maglia Lazio della stagione 2021/2022 con la possibilità di personalizzarla con il vostro nome!

