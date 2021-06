Luigi’s Mansion 3 a meno di 46 euro tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti relativi a giochi Nintendo Switch che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Luigi’s Mansion 3, che potete acquistare a soli 45,99€, rispetto ai 59,99€ di listino, per un risparmio reale di 14€.

Nel titolo, dopo essere stato invitato presso un hotel di lusso, Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici. Tuttavia, il suo sogno si trasforma rapidamente in un incubo quando Re Boo svela che l’invito era una trappola per catturare Mario e gli altri e, aiutato ancora una volta dal prof. Strambic, il nostro eroe dovrà esplorare i piani di questo hotel infestato per salvare i suoi compagni.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «Luigi’s Mansion 3 è il vero sequel dell’originale uscito su Gamecube nel lontano 2002. Ne recupera lo stile e la struttura di gioco, aggiungendo l’inedita meccanica di Gommiluigi che è ovviamente il grande valore aggiunto».

