Lost Judgment: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Seguito di Judgment, Lost Judgment, dopo diversi rumor, è stato finalmente annunciato e coloro che hanno amato il primo capitolo non vedranno l’ora di gettarsi nuovamente all’interno del mondo di gioco creato dagli sviluppatori della serie Yakuza.

Lost Judgment vi vedrà vestire i panni del detective Takayuki Yagami, il quale si troverà ad indagare su un fatto davvero inusuale. Infatti, al termine di un processo, il poliziotto Akihiro Ehara, condannato a sei mesi di reclusione per aver molestato una donna su un treno, ha rivelato di essere coinvolto nell’omicidio di una persona trovata a Yokohama che è stata uccisa nello stesso momento in cui l’uomo è stato arrestato. A questo punto sorge spontanea la domanda: come faceva Ehara a trovarsi in due posti contemporaneamente?

Ovviamente, questo non sarà l’unico mistero che Yagami dovrà svelare, esplorando luoghi come Kamurocho e Yokohama. Il protagonista, rispetto al primo capitolo, potrà contare su nuove abilità e gadget, tra cui la possibilità di arrampicarsi sulle grondaie per raggiungere i tetti o lanciare monete a terrà per distrarre altre persone o usare un segugio per seguire le tracce di persone che state inseguendo e molto altro ancora.

Lost Judgment è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4 e Xbox One/Xbox Series X|S, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 24 settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

