Logitech MX Master 2S, meno di 60€ per uno dei migliori mouse di sempre per lavorare!

State cercando un nuovo mouse affidabile e resistente, soprattutto da usare in ambito lavorativo? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’ottimo mouse Logitech MX Master 2S a un prezzo davvero imperdibile!

Il mouse Logitech MX Master 2S è dotato di una forma sagomata per sostenere alla perfezione la mano e il polso per una posizione comoda e naturale. Anche i tasti sono stati posizionati con grande cura per essere raggiunti con facilità. Il mouse Logitech MX Master 2S presenta uno scroller a regolazione automatica della velocità, mentre il suo sensore di precisione consente un tracciamento accurato praticamente su qualsiasi tipo di superficie, compreso il vetro.

Il mouse Logitech MX Master 2S può collegarsi sia tramite il ricevitore Logitech Unifying incluso che tramite Bluetooth e offre la possibilità di associare fino a tre dispositivi, tra i quali è possibile passare rapidamente tramite la pressione di un pulsante dedicato. Per quanto riguarda l’autonomia, il mouse Logitech MX Master 3S assicura fino a 70 giorni di durata con una singola carica completa. Il mouse Logitech MX Master 2S presenta un sensore con una sensibilità sino a 4.000 DPI pensato per lavorare su qualsiasi superficie, compreso il vetro.

Solitamente il mouse Logitech MX Master 2S viene venduto a 119€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 59,99€, con un corposo sconto del 50%! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse per lavorare a prezzo scontato!

