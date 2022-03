Logitech G815, spettacolare tastiera gaming, ora con uno sconto del 40% su Amazon! Imperdibile!

Anche oggi, mercoledì 30 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla tastiera gaming Logitech G815, che attualmente potete portarvi a casa a soli 119,99€, rispetto agli usuali 199,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€.

La tastiera gaming Logitech G815 è un oggetto elegante, realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico con un design sottile ma robusto e resistente. I nuovi switch meccanici dei tasti ad alte prestazioni offrono la velocità, l’accuratezza e le prestazioni di uno switch meccanico ma sono alti la metà.

La tastiera gaming Logitech G815 è dotata del sistema Lightsync RGB, grazie al quale avrete la possibilità di sincronizzare l’illuminazione con i contenuti di gioco e intrattenimento. Così come di personalizzare ogni tasto o creare animazioni personalizzate con oltre 16.8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB.

Infine, i tasti G della tastiera gaming Logitech G815 possono essere programmati con macro personalizzate e comandi diversi a seconda del gioco o del profilo dell’app. Non manca neppure una rotellina per regolare in maniera precisa il volume al volo, nonché mettere in pausa, saltare o disattivare l’audio del contenuto multimediale corrente.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Offerte Amazon di marzo

Le offerte Amazon che non ti aspetti!