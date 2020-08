Little Nightmares II arriva a febbraio: vediamolo in azione

Da diverso tempo regnava il silenzio intorno a Little Nightmares II, ma finalmente alla Opening Night Live della Gamescom attualmente in svolgimento abbiamo visto il titolo firmato Tarsier Studios presentarsi con un nuovo video gameplay, che ci ha trascinato nelle atmosfere oscure e di grandissima personalità di questo seguito – che vuole ricalcare quanto ha portato al successo il titolo originale.

In occasione della pubblicazione del video, che vedrà nella giornata di domani anche l’arrivo di una versione estesa, è stato confermato che il gioco arriverà ufficialmente l’11 febbraio 2021 su PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco sarà anche disponibile nel 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X e un aggiornamento gratuito sarà possibile per chi già possiederà il titolo.

Questa la storia di Little Nightmares II:

Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.