Little Nightmares è gratis su PC: ve lo regala Bandai Namco!

Bandai Namco ha deciso di prepararvi in modo decisamente peculiare all’arrivo del suo Little Nightmares II: in questo momento, infatti, potete mettere le mani su Little Nightmares gratis, aggiungendo il titolo originale di Tarsier Studios alla vostra libreria senza spendere nemmeno un centesimo. A offrirlo gentilmente è, infatti, proprio il publisher.

L’iniziativa è riservata ai giocatori armati di PC, che dovranno scaricare il gioco dopo essersi registrati al sito ufficiale di Bandai Namco. A questa pagina, infatti, trovate le indicazioni dell’iniziativa dedicata a Little Nightmares, e potete aggiungere al carrello il prodotto a 0€. Una volta fatto, riceverete il codice da riscattare su Steam per far comparire il gioco nella vostra libreria digitale.

Little Nightmares è gratis per i giocatori PC

Uscito originariamente nel 2017, il titolo è un’avventura con tanti puzzle dalle forti atmosfere che strizzano l’occhio agli amanti dell’horror. Nei panni di Six, dovrete misurarvi con i misteri e le inquietudini che animano le Fauci, svelando che cosa nascondono.

Il gioco sarà seguito l’11 febbraio da Little Nightmares II, che arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Potete saperne di più consultando la nostra scheda dedicata.