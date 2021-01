Life is Strange, Dontnod abbandona la serie: ecco chi se ne occuperà

Lo sviluppo di una serie di videogiochi passa per una moltitudine di fattori, spesso causa di cambi di programma o abbandoni improvvisi. Sembra infatti che il futuro della serie di Life is Strange non sarà più legato ai ragazzi di Dontnod Entertainment, bensì a un nuovo team di sviluppo.

A un anno circa dal rilascio dell’ultimo episodio di Life is Strange 2, i fan della saga si stanno domandando in quale direzione si dirigerà la celebre serie d’avventura, magari con un terzo capitolo del franchise.

Ora, stando ala nota insider Emily Rogers (via GamingBolt) sembra proprio che i responsabili di giochi come Remember Me, Vampyr e Tell Me Why abbiano deciso di “accantonare” Life is Strange.

Al loro posto, sempre secondo le indiscrezioni di Rogers, dovrebbero subentrare i Deck Nine, già artefici di Life is Strange: Before the Storm (ossia il prequel che segue le vicende di Chloe e della sua amica Rachel).

Just to re-iterate on my previous tweet: Going forward, Deck Nine will handle all games related to "Life is Strange". Square and Dontnod parted ways a long, long time ago. It had very little to do with this Tencent deal.https://t.co/APJFscD1rn — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) January 28, 2021

Il publisher nonché detentore dei diritti Square Enix avrebbe infatti interrotto ogni tipo di collaborazione con Dontnod Entertainment. Va detto in ogni caso che il team di sviluppo sembra aver trovato una porta aperta in Tencent, i quali avrebbero deciso di acquistare una quota di minoranza di Dontnod, utile a finanziare una nuova IP ancora top-secret.

Ricordiamo che un recente rumor proveniente dal forum ResetEra sembrava indicare un nuovo capitolo della serie episodica già in cantiere, proprio a cura di un team di sviluppo differente dall’originale.

Staremo a vedere quindi quale sarà il futuro del franchise di Life is Strange, ora che i suoi creatori storici hanno a quanto pare deciso di abbandonare la serie. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.