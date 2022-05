L’erede di Bloodborne è arrivato: la demo è disponibile da ora

Avrete già visto Thymesia, il soulslike che si è fatto notare ultimamente perché vuole ripercorrere le orme di Bloodborne.

Il capolavoro di From Software, che potete recuperare su Amazon, ha ispirato tantissimi titoli action e soulslike, anche se nessuno è riuscito ad eguagliare lo stesso risultato.

Tra questi c’è Lies of P, una inquietante rielaborazione del mito di Pinocchio, la cui somiglianza con Bloodborne è solo un caso, secondo gli sviluppatori.

Thymesia, invece, si era messo in mostra qualche settimana fa, ed aveva catturato subito l’attenzione di tutti i fan dei soulslike.

Thymesia ci metterà nei panni del medico della peste noto come Corvus: la sua particolarità è quella di essere in grado di trasformare le malattie in armi come spade o falci.

Un setting sicuramente intrigante, con un sistema di combattimento che sembra decisamente stimolante, come potete vedere dal video poco qui sotto.

Il gioco, previsto per il 7 dicembre dello scorso anno su console PS5, Xbox Series X|S e PC, ora è stato piazzato per il 9 agosto.

L’uscita è abbastanza vicina e, come riporta PC Gamer, lo potete provare da oggi.

Come riportato anche dagli sviluppatori attraverso un post su Steam, è disponibile da adesso una demo del gioco. Ma c’è una brutta notizia.

Per un motivo non meglio specificato, la demo sarà disponibile solo per un periodo limitato: dal 2 al 9 maggio. Il tutto con una porzione limitata del gioco, come è normale che sia.

