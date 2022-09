Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3070: sconto di 400€ su Amazon!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui mouse gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.899€, rispetto agli usuali 2.299€ di listino, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di 400€.

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro è animato dal potente processore Intel Core i7-12700H, dotato di sei P-core e otto E-core, accompagnato da 16GB di memoria RAM DDR5 e un veloce SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la componente grafica, a bordo troviamo la potente NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di memorie GDDR6, che vi assicura ottime prestazioni con tutti i titoli odierni e supporta tecnologie come Ray Tracing e DLSS per giocare al meglio.

A completare la dotazione del notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro troviamo un display IPS con trattamento anti riflesso da 16″ a risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Infine, non potevano mancare molteplici porte per il collegamento di altri dispositivi, tra cui Ethernet, USB, HDMI e altro ancora

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro, grazie al sistema di dissipazione Legion Coldfront 2.0, riesce a far fronte anche alle sessioni di gioco più impegnative, mentre la batteria integrata offre una buona autonomia.

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.