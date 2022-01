LEGO Uncharted potrebbe essere il sogno di ogni fan di Nathan Drake

La saga di Uncharted sta tornando sulla cresta dell’onda, nonostante si tratti di una delle IP più importanti di sempre tra quelle legate al marchio PlayStation ormai da diversi anni.

Dopo il notevole Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato L’eredità perduta, la serie tornerà infatti sia al cinema che in una raccolta pensata per PS5 e PC.

Il franchise Naughty Dog tornerà infatti a breve con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, noto in Italia come Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri.

Senza contare che anche il film ha una data di uscita in tutte le sale cinematografiche italiane, cosa questa che conferma quanto l’interesse verso le avventure di Nathan Drake sia ancora molto alto, tanto da diventare (pare) anche un set LEGO.

Come riportato da BrickFanatics, un set LEGO Uncharted con lo stesso nome del quarto capitolo potrebbe vedere la luce entro e non oltre la fine di quest’anno, forte di oltre 1000 pezzi.

La voce di corridoio arriva dall’utente Instagram falconbrickstudios, il quale ha reso noto che il set – chiamato 76987 Uncharted Fine di un Ladro – potrebbe includere infatti ben 1.326 pezzi.

Questi dovrebbero andare a comporre una jeep e una caverna, oltre ovviamente alle minifigure di Nathan Drake – il protagonista – Elena Fisher e Victor Sullivan, noto anche come Sully.

Attendiamo ovviamente una conferma ufficiale, magari con data di uscita, da parte di PlayStation e dell’azienda danese.

Parlando nuovamente del film di Uncharted, ricordiamo che si tratter di un prequel rispetto alle avventure narrate da Naughty Dog, evidente soprattutto nella scena protagonista dell’ultimo trailer.

Del resto, lo stesso Tom Holland – ossia l’attore che interpreterà Nathan sul grande schermo – si è augurato di poter lavorare presto anche a un sequel, non ancora annunciato ufficialmente.

Infine, per quanto riguarda altri videogiochi a mattoncini, avete visto il bellissimo castello LEGO di Zelda Breath of the Wild?