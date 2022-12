LEGO Icons Optimus Prime: 10% di sconto su questo splendido set, ottimo come regalo di Natale!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al set LEGO Icons Optimus Prime, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il set LEGO Icons Optimus Prime, che attualmente potete portarvi a casa a soli 162€, rispetto agli usuali 179,99€ di listino, con uno sconto del 10% e un risparmio reale di quasi 18 euro!

Il set LEGO Icons Optimus Prime, composto da 1508 pezzi, vi permette di riprodurre il celeberrimo leader degli eroici Autobot. Proprio come l’amato personaggio originale dei Transformers, questo modello di Optimus Prime si trasforma da robot a camion e viceversa, grazie i suoi 19 punti di snodo.

Il set LEGO Icons Optimus Prime dispone anche di diversi accessori, inclusi un cubo Energon e un pannello opzionale all’altezza della vita. Le dimensioni finali del modello sono in modalità camion di 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, mentre in modalità robot il modello è alto 35 cm.

Il set LEGO Icons Optimus Prime è anche un ottimo oggetto da esporre ovunque desideriate, in quanto include una placca per rendere omaggio alla propria passione per i Transformers.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.