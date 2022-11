LEGO Horizon Forbidden West Collolungo in sconto su Amazon! Imperdibile!

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui seti LEGO e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto il set LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo su Amazon.

Composto da 1.222 pezzi, il set Horizon Forbidden West: Collolungo riproduce con un livello di dettaglio davvero maniacale le fattezze di una delle macchine più caratteristiche nei due giochi firmati da Guerrilla Games, dalla sua testa a disco alle lunghe gambe sottili che ci siamo abituati a capire come superare, durante le nostre sessioni di gameplay, per poter raggiungere la vetta di questa pacifica creatura.

I fan saranno sicuramente lieti di sapere che all’intendo della confezione sarà presenta anche un libretto con le istruzioni di montaggio dettagliate e la storia di come i designer LEGO hanno creato il modello.

Il modello finale misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità e può essere esposto con orgoglio nella nostra stanza adibita al gaming o ovunque vogliate. Inoltre, nella base sono presenti ulteriori dettagli in grado di impreziosire l’opera complessiva, quali un albero di betulla e un semaforo arrugginito.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il set LEGO Horizon: Forbidden West Collolungo a soli 76,49€, rispetto agli consueti 89,99€ di listino, con uno sconto del 15%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo set LEGO a tema videoludico a un prezzo eccellente!

