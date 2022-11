Le Yankee Candle tornano in sconto con il Black Friday Amazon! Giare grandi a prezzi super!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui prodotti per la casa e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui stanno venendo proposte le candele profumate Yankee Candle.

Prima di addentrarci nell’offerta sulla smart TV, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Le candele profumate Yankee Candle non hanno certo bisogno di presentazioni, essendo tra le più famose del genere e amate da milioni di persone di tutto il mondo. I profumi delle Yankee Candle sono davvero tantissimi e variano a seconda dell’anno, in quanto vengono commercializzate anche varianti stagionali, ad esempio in occasione di periodi particolari come Natale o Halloween, e alcune sono addirittura in edizione limitata.

Grazie alla vasta gamma di fragranze proposte in grado di adattarsi alla perfezione alle varie stazioni o situazioni, troverete sicuramente quella (o quelle) che fanno proprio al caso vostro! Le candele profumate Yankee Candle vengono proposte in vasetti di diverse dimensioni e ovviamente, quelle più grandi garantiscono anche una durata maggiore, tanto da spingersi sino a 150 ore. Inoltre, per preservare il profumo, ogni vasetto viene commercializzato con il suo apposito coperchio. Una delle particolarità delle candele profumate Yankee Candle è la presenza di macchie in superficie, causate dall’eccesso di olio profumato per garantire che il profumo rimanga intenso a lungo.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa tantissime candele profumate Yankee Candle usufruendo di sconti che arrivano sino al 53%! Si tratta di un’occasione imperdibile per dare un nuovo tocco alla vostra abitazione a un prezzo eccellente!

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.