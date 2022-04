Le migliori smart TV sono scontate fino al 50% da Comet

La nota catena Comet ha lanciato un’incredibile promozione che vi permetterà di acquistare le migliori smart TV attualmente in commercio a prezzi assolutamente da non perdere! L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 11 aprile; quindi, vi consigliamo di non perdere altro tempo e tuffarvi nelle fantastiche offerte presenti sul portale!

Ad esempio, tra le numerose offerte trovate la smart TV SAMSUNG Neo QLED 8K QE75QN800A, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.999€, rispetto ai 5.999€ di listino, per un risparmio reale di 3.000€.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 8K QE75QN800A è dotata di uno splendido pannello Neo QLED da 75″ a risoluzione 8K, offrendo una nitidezza assoluta ed un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 8K QE75QN800A è equipaggiata con il processore Neo Quantum 8K che, grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, è in grado di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico, grazie alle sue 16 reti neurali.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV SAMSUNG Neo QLED 8K QE65QN800A consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 64X.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 8K QE75QN800A integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ e molte altre ancora, oltre a un gran numero di altre applicazioni per il divertimento di tutta la famiglia.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.