Le migliori smart TV in sconto per il Black Friday

LG NanoCell 4K 75NANO766QA | -41%

La smart TV LG NanoCell 4K 75NANO766QA è dotata di uno splendido pannello da 75″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica. La smart TV LG NanoCell 4K 75NANO766QA è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa questa smart TV a soli 999€, con uno sconto del 41%.

Sony XR-50X90S | -36%

La smart TV Sony XR-50X90S è dotata di uno splendido pannello da 50″ che, grazie all’impiego del potente processore Sony XDR X1, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione.La smart TV Sony XR-50X90S è dotato di un insieme di tecnologie grazie al Cognitive Processor XR che si occupa di riprodurre colori naturali, offrire un contrasto mozzafiato e ricreare la qualità delle immagini originali con sofisticati algoritmi di upscaling. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa questa smart TV a soli 899€, con uno sconto del 36%.

LG OLED55A26LA | -61%

La smart TV LG OLED55A26LA è dotata di uno splendido pannello OLED da 55″ con oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di restituire neri perfetti e colori brillanti. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di quinta generazione con AI della smart TV G OLED55A26LA analizza e ottimizza i contenuti costantemente. La fedeltà cromatica della smart TV LG OLED55A26LA è stata certificata da Intertek, agenzia globale specializzata in test e certificazioni, e questo significa che i colori riprodotti sullo schermo rappresentano al 100% quelli originali. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa questa smart TV a soli 19,99€, con uno sconto del 61%.

LG 50QNED816QA | -53%

Combinando tecnologie come Quantum Dot e NanoCell, la smart TV LG 50QNED816QA offre una qualità di visione nettamente superiore a quella di una TV LED tradizionale, con una riproduzione dei colori davvero strabiliante. Si tratta di una tecnologia esclusiva di LG che sfrutta le specificità di questi due filtri per “ripulire” i colori primari da cui scaturisce l’intera gamma colori che vedete sullo schermo. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa questa smart TV a soli 449€, con uno sconto del 53%.

Samsung QE55Q75BATXZT | -46%

La smart TV Samsung QE55Q75BATXZT è dotata di uno splendido pannello Neo QLED 4K da 55″, guidato dal processore Neo Quantum 4K, che, grazie ad algoritmi di Deep Learning, è in grado di ottimizzare al massimo ogni scena mostrata, mentre il potente sistema di AI Upscaling 4K garantisce sempre il massimo livello di dettaglio. Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV Samsung QE55Q75BATXZT consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 24X. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa questa smart TV a soli 649€, con uno sconto del 46%.