Un vero gamer non può farsi trovare impreparato quando si parla di sedie da gaming, vero e proprio status symbol più che semplice mezzo per avere una seduta comoda e confortevole mentre si fruisce dei titoli console e PC. Per questa ragione, vi proponiamo oggi le migliori sedie da gaming in offerta su Amazon.

Partiamo con un primo modello di IntimaTe WM Heart, una sedia che utilizza materiale in pelle PU, corrimano fissato con quattro punti, ruote in nylon durevole, e un’alta carica della base con la forma di farfalla. L’interno del sedile è riempito di spugna elastica di alta qualità, può caricare fino a 125-150 kg, ed è semplice e facile da installare, con la possibilità di adattarsi bene all’ufficio, allo studio e alla casa. Questa soluzione costa solo 85,99€, in sconto del 22%.

Se avete una disponibilità maggiore, potete optare sul secondo modello di IntimaTe WM Heart, che trovate adesso e per un periodo di tempo limitato al prezzo di 109,99€, scontato di ben 30 euro. Ispirato dai sedili di auto da corsa, questo modello è imbottito con panno morbido al posto della pelle e permette una maggiore circolazione dell’aria ideale durante l’estate. Il sedile è reclinabile con un apposito meccanismo fino a 135°, con elevatore di gas a tre livelli e un peso massimo supportato fino a 250lbs.

Potete infine acquistare la nuova Songmics con uno sconto di 20€: è il modello più costoso del lotto che vi proponiamo oggi ma punta alla maggiore qualità possibile se ne avete le disponibilità. L’ampiezza utilizzabile della seduta è di circa 40 cm, mentre i braccioli ben imbottiti sono in PU e curvi verso l’interno. La seduta e lo schienale della sedia sono imbottiti con schiuma a freddo traspirante e foderata con tessuto di polierstere, capace di reggere fino a 150 kg. È reclinabile fino a 150°, quasi in posizione sdraiata!

Sedie da gaming su Amazon

Altre offerte su Amazon