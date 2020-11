Le migliori offerte del Singles Day 2020

La celebrazione del “giorno dei single”, più noto come Single’s Day, è iniziata come una festa molto popolare tra i giovani cinesi per festeggiare il loro orgoglio di essere single. Anche la data scelta per questa festività, l’11 novembre, cioè l’11/11, rispecchia appiano tale idea, dato che la cifra “1” indica, appunto, una sola persona. Nonostante sia una festa dedicata ai single, nel corso del tempo questa data è stata scelta da numerose coppie proprio per sposarsi.

Tuttavia, durante gli ultimi anni, il Single’s Day è diventato una sorta di Black Friday anticipato e, partendo da alcune grosse compagnie asiatiche come AliBaba, tantissimi negozi hanno iniziato a lanciare un numero elevatissimo di offerte proprio per l’occasione.

Quest’anno anche diversi importanti catene note a livello nazionale hanno partecipato all’evento, offrendo succosi sconti su una vastissima scelta di prodotti. Le offerte hanno messo in promozione davvero di tutto e vi permetteranno di acquistare, a prezzi davvero incredibili, qualunque prodotto possa venirvi in mente.

Ma come seguire adeguatamente le promozioni? Si parte da questo stesso articolo, che vi permetterà di tenere sott’occhio le migliori offerte del giorno, ma vi suggeriamo di tenerci d’occhio durante la giornata per non perdervi tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

Ricordiamo che le offerte valgono solo fino alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Di seguito vi proponiamo alcune delle offerte più interessanti, invitandovi a consultare direttamente il catalogo completo dei siti dai link sottostanti. Buona festa dei single!

Le migliori offerte del Single’s Day 2020

Smartphone

Computer

Smart TV

Monitor

Console e videogiochi

Hard Disk e Storage

Accessori Gaming